Pallamano femminile, Arpie ospiti del Sudtirol per Gara 1

È già tempo di play off scudetto per l’Handball Erice. Mercoledì 3 maggio alle 19.30, infatti, le Arpie saranno a Bressanone per gara 1 delle semifinali tricolore della pallamano femminile ospiti delle campionesse d’Italia in carica del Sudtirol. In palio un posto nella finalissima che assegnerà il titolo italiano 2023-2024.

E’ la seconda volta nella storia del club ericino che la squadra raggiunge questo traguardo ed è tra le prime quattro squadre sul panorama nazionale. La prima volta fu nella stagione 2020-2021. Ed in quell’occasione le neroverdi si fermarono in semifinale con il Salerno.

Si rinnova, quindi, la sfida tra le siciliane e le altoatesine che in questa stagione si sono già affrontate tre volte. Il confronto più “importante” è stato nella finale di Coppa Italia vinta dall’Handball Erice ad inizio febbraio. Ma anche i precedenti nella stagione regolare sono favorevoli alle Arpie che hanno superato le quotate avversarie sia all’andata che al ritorno.

Dentro o fuori al meglio delle tre partite

Ma ora cambia tutto. Da dentro o fuori nell’ottica delle tre partite con un vantaggio non indifferente per la squadra allenata da Margarida Conte: poter giocare gara 2 ed eventualmente il ritorno in casa. Questo grazie alla miglior classifica al termine della stagione regolare. L’Handball Erice ha chiuso al secondo posto con 34 punti, il Brixen Sudtirol si è fermato a 33. Il calendario delle semifinali prevede l’andata per il 3 maggio, Gara 2 sabato 6 maggio ed eventuale gara 3 il giorno successivo.

Benincasa “Puntiamo al massimo”

Lorena Benincasa, capitano dell’Handball Erice presenta la delicata sfida di domani. “Arrivati a questo punto della stagione – sottolinea l’esperta giocatrice – non si può che puntare al massimo risultato. Molti ci danno per favorite anche in virtù della vittoria di Coppa Italia di qualche mese fa. Noi, invece, preferiamo pensare partita dopo partita perché la palla è rotonda e tutto può accadere. Fisicamente stiamo attraversando un buon momento anche se abbiamo qualche acciacco ma la rosa è lunga e la qualità delle giocatrici presenti ci permette di sopperire a questi piccoli fastidi”.

“Stiamo bene, siamo cariche e motivate”

Il capitano delle Arpie prosegue e parla dello stato di forma della squadra. “Mentalmente siamo cariche e ben motivate anche perché tra le quattro squadre arrivate ai play off siamo la squadra con meno esperienza e quindi dobbiamo fare forza leva sulle nostre energie anche mentali. In semifinale affronteremo il Brixen, Campione d’Italia in carica, una squadra completa che abbiamo già affrontato varie volte in questa stagione. In partite come questa sarà tutta un’altra storia e faranno la differenza i dettagli. Ci aspettiamo una bella atmosfera, con una bella cornice di pubblico e tutto questo ci motiva ancora di più”.

L’altra semifinale è Pontinia – Salerno che si gioca sempre domani, mercoledì 3 maggio, alle 19.30.

Gli orari delle semifinali

La Figh, la federpallamano, ha diramato gli orari delle semifinali. Gara 1 si giocherà mercoledì 3 maggio alle 19.30; Gara 2 è prevista per sabato 6 maggio alle 18; eventuale bella il giorno dopo alle 18.