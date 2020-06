SSD Palermo, già scelto l’allenatore per la Serie C

Redazione di

19/06/2020

Oggi, venerdì 19 giugno, il Palermo è stato ufficialmente promosso nel prossimo campionato di Serie C. Infatti, la Lega Nazionale Dilettanti ha stilato le classifiche finale dei novi gironi della stagione 2019/2020 con i relativi verdetti. La squadra rosanero, quindi, ha vinto il Girone I mentre in Eccellenza retrocedono Corigliano Calabro, Marsala, San Tommaso e Palmese. La società di viale Del Fante è già al lavoro per creare una squadra competitiva e, come annunciato dall’amministrato delegato Rinaldo Sagramola a Gold 78, l’allenatore per la prossima stagione è stato scelto: «Sarà un allenatore che deve interpretare il gioco in maniera positiva, farci divertire e portare una ventata di gioventù in vista di un campionato molto difficile. Nomi? Sarebbe poco elegante andare a rompere le scatole in casa altrui… Ovviamente si può sempre sbagliare, ma se ciò avvenisse sarebbe sempre per scelte nell’interesse del club». Infine, per quanto concerne il calciomercato, Sagramola ha detto: «Al momento i nomi circolati sono poco compatibili con le nostre valutazioni, pur trattandosi di grandi atleti. Noi vogliamo riportare il Palermo in alto. Il calcio è una materia strana, c’è un’alea che rende imperscrutabile il risultato. Lafferty? È una suggestione, penso sarà destinata a rimanere tale. Non è un problema di ingaggio. Noi valutiamo diversi aspetti: tecnici, tattici, caratteriali».

Oggi, venerdì 19 giugno, il Palermo è stato ufficialmente promosso nel prossimo campionato di Serie C. Infatti, la Lega Nazionale Dilettanti ha stilato le classifiche finale dei novi gironi della stagione 2019/2020 con i relativi verdetti.

La squadra rosanero, quindi, ha vinto il Girone I mentre in Eccellenza retrocedono Corigliano Calabro, Marsala, San Tommaso e Palmese.

La società di viale Del Fante è già al lavoro per creare una squadra competitiva e, come annunciato dall’amministrato delegato Rinaldo Sagramola a Gold 78, l’allenatore per la prossima stagione è stato scelto: «Sarà un allenatore che deve interpretare il gioco in maniera positiva, farci divertire e portare una ventata di gioventù in vista di un campionato molto difficile. Nomi? Sarebbe poco elegante andare a rompere le scatole in casa altrui… Ovviamente si può sempre sbagliare, ma se ciò avvenisse sarebbe sempre per scelte nell’interesse del club».

Infine, per quanto concerne il calciomercato, Sagramola ha detto: «Al momento i nomi circolati sono poco compatibili con le nostre valutazioni, pur trattandosi di grandi atleti. Noi vogliamo riportare il Palermo in alto. Il calcio è una materia strana, c’è un’alea che rende imperscrutabile il risultato. Lafferty? È una suggestione, penso sarà destinata a rimanere tale. Non è un problema di ingaggio. Noi valutiamo diversi aspetti: tecnici, tattici, caratteriali».