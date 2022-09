Domani, 14 settembre, la presentazione, sabato e domenica le gare

Palermo si prepara ad ospitare la grande atletica leggera nazionale. Questo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 settembre, lo stadio Delle Palme-Schifani sarà teatro della finale Bronzo dei campionati italiani societari. È il terzo grande evento che il capoluogo siciliano ospita dal 2007 ad oggi. In quel lontano 2007, infatti, l’impianto di viale del Fante ospitò la finale Oro (quella che assegna gli scudetti) e lo scorso anno la finale Argento.

Il presidente della Fidal Stefano Mei a Palermo

Domani, mercoledì 14 settembre, alle 11 il presidente della Fidal nazionale Stefano Mei sarà in città per la presentazione della kermesse tricolore. Con lui saranno presenti il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il presidente del comitato regionale Sicilia della federazione di atletica, Salvatore Gebbia e Osama Zoghlami medaglia di bronzo nei 3000 siepi ai recenti campionati europei di Monaco di Baviera.

La Fidal donerà la pedana di salto con l’asta

La conferenza è in programma allo stadio delle Palme, in prossimità della pedana del salto con l’asta, struttura che la Fidal nazionale donerà all’impianto palermitano.

Lo scorso anno, in occasione della Finale Argento che venne ospitata proprio allo stadio delle Palme, le gare di salto con l’asta si svolsero al Cus Palermo.

Le 24 squadre che saranno a Palermo per la finale bronzo

Saranno, come per le finali Oro (quest’anno prevista a Brescia) e Argento (che si disputerà Perugia), 24 le società presenti alla finale Bronzo. Dodici nel maschile ed altrettante in ambito femminile.

C’è solo un club siciliano al via della finale Bronzo ed è il Cus Catania in ambito femminile. Le universitarie, neopromosse in terza serie, dunque cercheranno punti salvezza partendo da un’ottima quarta posizione.

Le altre società siciliane impegnate nelle finali sono il Cus Palermo e Milone Siracusa in Argento. Nella finale B che si disputerà a Saronno ci saranno il Cus Palermo donne e la squadra maschile Siracusatletica.

Finale “A” Bronzo – Palermo – Punteggio di conferma: 13.700 – uomini

1 SSD Nissolino Sport SRL ASU 15653

2 Atletica Malignani Libertas UD 15628

3 Ass. Atl. Libertas Orvieto 15372

4 Atl. Aden Exprivia Molfetta 15328

5 S.E.F. Virtus Emilsider BO 15078

6 Toscana Atletica Futura 14775

7 Varese Atletica A.S.D. 14567

8 CUS Insubria Varese Como 14446

9 Atl. Cento Torri Pavia 14419

10 A.S.D. Team Treviso 14339

11 Expandia Atl. Insieme Verona 14093

12 Atl.Libertas Unicusano Livorno 16061

Finale “A” Bronzo – Palermo – Punteggio di conferma: 13.400 – donne

1 Atl. Lecco-Colombo Costruz. 15232

2 Toscana Atl. Empoli Nissan 15148

3 SSD Nissolino Sport SRL ASU 14829

4 A.S.D. C.U.S. Catania 14628

5 N. Atl. Varese 14439

6 Atletica Malignani Libertas UD 14335

7 Atl. Avis Macerata 14100

8 ASD Arca Atl.Aversa A.Aversano 15222

9 Sisport SSD 15129

10 G.S.Self Atl. Montanari Gruzza 15014

11 Atl. Lugo 14952

12 Team Atletica Marche 13834.