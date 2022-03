I fratelli di Leonforte Anthea e Angelo Mangione conquistano tre ori

Il Team Mangione di Leonforte si conferma ai vertici del panorama nazionale di taekwondo. La società ennese ha centrato il terzo posto nella categoria cadetti A femminile cinture nere.

Tre le medaglie d’oro conquistate a Genova a fine febbraio nel doppio appuntamento con i campionati italiani cadetti che per l’occasione ha riunito le edizioni del 2022 (riservato alle classi 2008, 2009 e 2010) ed il recupero di quella del 2021 (per gli atleti nati nel 2007,2008 e 2009) che non si è disputata per il Covid.

Due giornate di gara

La due giorni di gare, andate in scena sugli ottagoni dell’Rds Stadium del capoluogo ligure, è stata promossa dalla Fita-Wt (Federazione Italiana Taekwondo), e ha visto misurarsi in combattimento sabato 26 febbraio 153 atleti tesserati per 66 società per il titolo 2022. Domenica, invece, per il titolo 2021, sono stati protagonisti 186 atleti tesserati per 81 società italiane.

Anthea Mangione nella categoria femminile ed Angelo Mangione in quella maschile hanno difeso i colori del Team Mangione.

“I campionati italiani cadetti hanno evidenziato tanti giovani talenti e un livello tecnico/tattico molto elevato – ha detto Nino Mangione, tecnico e padre dei ragazzi –. I ragazzi del Team Mangione hanno recitato un ruolo da protagonisti conquistando il podio con complessive 3 medaglie d’oro. La vittoria del titolo italiano cadetti rappresenta un unicum per la città di Leonforte. È un successo incredibile in cui i ragazzi del Team Mangione hanno raccolto i frutti dell’impegno, della costanza e del duro lavoro di tanti anni. Hanno scritto una pagina di storia, la loro storia, la storia del Taekwondo in Sicilia da raccontare”.

Doppio oro per Anthea Mangione

Nella prima giornata di incontri Anthea Mangione ha conquistato l’oro 2022 nella categoria -55 Kg battendo in finale Noemi Bonacchi per 22-2 dell’Asd Olympic Taekwondo Academy.

Il giorno successivo è arrivato il bis di Anthea Mangione che ha superato 10-5 Giada Antonietta Elia del Centro Tkd di Lauro. Questo risultato ha permesso al club di salire sul terzo gradino del podio femminile per l’anno 2021.

A completare il tris di primi posti anche l’oro del fratello Angelo Mangione nella categoria +65 Kg maschile dopo aver sconfitto Luigi Fegatilli del Team Taekwondo Celano col punteggio di 24-1.

Angelo Mangione convocato in nazionale juniores

Le buone notizie per il club siciliano non sono finite: Angelo Mangione, che è entrato nella categoria juniores, è stato convocato per uno stage della nazionale. Prossimo impegno per lui è il campionato italiano cinture nere juniores che si terrà a Fondi il 2 e 3 aprile prossimi.

Prospettive azzurre anche per Anthea Mangione

Dopo i due titoli nazionali conquistati a Genova, Anthea Mangione può sicuramente sperare nella convocazione della nazionale soprattutto se la Fita decidesse di prender parte ai Mondiali cadetti in programma ad agosto. Tra gli obiettivi di quest’anno anche l’ingresso nella squadra regionale con la rappresentativa siciliana per la Coppa Italia che si svolgerà a giugno a Roma.