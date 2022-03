Pallanuoto, palermitani mai in partita, ora finale per il 3° posto con Savona

Si ferma in semifinale il cammino del Telimar in Coppa Italia. A Genova, la squadra palermitana si arrende 11-4 ai campioni d’Italia del Brescia. Un risultato forse sorprendente dato che pochi giorni prima le due formazioni si erano incontrate in campionato e la sfida si era conclusa 9-9. Forse è emersa la stanchezza dopo la vittoria ai rigori nel turno precedente col Quinto ottenuta ieri in tarda serata.

I lombardi si confermano giustizieri delle squadre siciliane dato che ieri avevano eliminato al termine di una sfida molto più equilibrata l’Ortigia per 10-8.

Domani, domenica 13 marzo, i lombardi contenderanno il trofeo alla Pro Recco, detentrice della Coppa, che nella prima semifinale ha battuto la Rari Nantes Savona nel derby ligure per 11-7. Sarà l’ottava finale consecutiva tra Pro-Recco e Brescia.

Match, come si evince dal punteggio, mai in discussione con il Brescia andato all’intervallo lungo sul 6-0. A sbloccare il sette palermitano ci ha pensato una rete di Edoardo Fabiano a metà della terza frazione. Poi Andrija Basic ha accorciato ulteriormente ma i lombardi hanno ricacciato indietro i palermitani che alla fine hanno limitato i danni.

Il Telimar con la Rari Nantes Savona per il terzo posto

Il club dell’Addarua deve accontentarsi della finale per il terzo posto che giocherà domani alle 14. Nicosia e soci sfideranno la Rari Nantes Savona e puntano a bissare il terzo posto conquistato l’anno scorso in casa. Poi sarà campionato ed il 26 marzo l’attesa finale di ritorno della Len Euro Cup col Sabadell, obiettivo stagionale del club presieduto da Marcello Giliberti.

Telimar assente in attacco nella prima metà del match

Nel primo parziale Presciutti, Renzuto Iodice, Lazic e Di Somma fanno capire ai siciliani che la sfida di oggi sarebbe stata dura: parziale di 4-0 e match già indirizzato in favore dei campioni d’Italia. Nella seconda frazione, Gitto e Costantin Bicari firmano il 6-0 con il quale le due squadre vanno all’intervallo.

Fabiano sblocca i palermitani a metà terza frazione

I campioni d’Italia continuano a segnare e vanno sul 7-0 ad inizio terzao parziale con Renzuto Iodice. Il Telimar si Sblocca con Fabiano a 3’32”. Poi, un minuto dopo, Basic raddoppia per il team di Baldineti. Tuttavia, Di Somma e Presciutti ristabiliscono il +7.

Accade pochissimo nell’ultima frazione. Fabiano segna la sua doppietta, Di Somma per il Brescia riporta i suoi a 7 reti di vantaggio. Nel finale Irving si toglie la soddisfazione del gol mentre chiude il conto Gianazza per l’11-4 conclusivo.