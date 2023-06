Pallanuoto maschile serie A1, per i palermitani altro classe 2005 in rosa

Nuovo arrivo in casa Telimar. Il quarto di questa estate. Si tratta del giovanissimo Emanuele Marini, classe 2005 e punto di forza della squadra Under 18 della Pro Recco che ha già esordito in massima serie (a soli 15 anni) ed in Champions (a 16 anni).

Marini arriva ufficialmente qualche giorno dopo l’annuncio di Andrea Nuzzo, altro classe 2005 proveniente sempre dalla corazzata rechellina. In precedenza, il club dell’Addaura ha annunciato Quinn C. Woodhead e Mikeal Metodiev.

Via da Palermo, invece, come già si saprà, Augusti Pericas, Max Irving e Mario Del Basso mentre il vicecapitano Fabrizio Di Patti ha appeso la calottina.

La società siciliana in questo modo dà sempre più forza al progetto tecnico-sportivo di medio termine fortemente voluto dallo stesso presidente Giliberti per dare maggiore proiezione alla prima squadra, mantenendo così in prospettiva sostenibile l’attività, anche in vista dell’avvento della nuova normativa in materia di lavoro sportivo.

Chi è Emanuele Marini

Atleta, che ha sempre giocato in Liguria, cresciuto nel Quinto, dal 2015 al 2018 ha giocato nel Bogliasco 1951, per poi trasferirsi alla Pro Recco nella stagione sportiva 2019-2020, team con il quale ha conquistato poi nella successiva stagione 2020-2021 sia lo scudetto Under 16, che quello Under 18. Sempre con la Pro Recco, ha esordito in Serie A1 a soli 15 anni ed in Champions League a 16. Dalla stagione 2021-2022 è stato aggregato stabilmente alla prima squadra. Con la nazionale giovanile, nella stagione sportiva 2021-22, ha partecipato ai campionati mondiali di Belgrado.

Nella scorsa stagione ha firmato 8 reti in campionato.

Marini “Pronto per questa nuova esperienza”

Emanuele Marini, quarto acquisto del Telimar, parla del suo passaggio al team palermitano. “Ringrazio il presidente Felugo, i miei compagni e soprattutto i miei allenatori per la fiducia e le opportunità che mi hanno concesso in questi anni. So di essere cresciuto molto grazie ai loro insegnamenti e cercherò di farli fruttare al massimo per le nuove stagioni che arriveranno a Palermo, per soddisfare il presidente Marcello Giliberti e Gu Baldineti che hanno creduto in me. Sono pronto per far parte di questa nuova esperienza e di questa brillante squadra”.

Baldineti “Giocatore talentuoso”

Il tecnico del Telimar, Marco Baldineti, parla del nuovo arrivo. “Anche questo, è uno dei migliori giovani 2005 nell’intero panorama pallanotistico nazionale, con alle spalle già esordio in A1 due anni fa e in Champions quest’anno. È un giocatore con grande propensione offensiva, molto talentuoso e con ottima visione di gioco, che potrà in prospettiva a mio avviso ricoprire più ruoli da noi in squadra, tutti estremamente utili”.

Le parole del presidente Giliberti

Marcello Giliberti, presidente Telimar presenta Marini affermando che il suo arrivo fa parte del progetto triennale di valorizzazione dei giovani talenti: “Sulla base di un sereno e proficuo rapporto da anni instaurato con la storica Pro Recco, che ringrazio nella persona del suo Presidente Maurizio Felugo, sono riuscito a perfezionare l’ingaggio e portare Emanuele a Palermo con un lungo contratto pluriennale. È un ragazzo discreto, serio e determinato, ben affiancato dai suoi genitori. Marini ha abbracciato con grande voglia il nostro progetto triennale basato sulla valorizzazione di giovani talenti, molto motivati, che si stanno trasferendo felici da noi per fare un ulteriore salto di qualità dal punto di vista tecnico, grazie al nostro compente, e coinvolgente coach Baldineti. Inoltre, grazie alla nostra organizzazione societaria, sanno di potere avere garantita adeguata assistenza anche dal punto di vista scolastico, essendo anche Marini nella prossima stagione di maturità liceale”.

