Il match clou è in programma l'11 luglio

Domenica 11 luglio (alle 11) la sfida alla corazzata Aniene

Un successo proietterebbe i palermitani in vetta la girone 4 del torneo cadetto

Una posizione migliore per il girone finale dei play off per la serie A che scatterà il 29 ottobre

Conto alla rovescia per il big match che chiude il girone 4 della serie B di padel. Il Tema Padel Palermo riceverà domenica 11 luglio i romani del Circolo Canottieri Aniene che schierano un vero e proprio squadrone.

Un successo che vale il primo posto

In caso di vittoria, i palermitani balzeranno al primo posto della classifica del girone. Significherebbe avere maggiori possibilità nella lotta per la promozione in serie A con un miglior piazzamento nel girone finale nazionale in programma dal 29 ottobre. La graduatoria vede l’Aniene in vetta con 13 punti, 4 vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta, i palermitani, invece hanno 2 lunghezze in meno, frutto di 3 vittorie e due pareggi. Più staccate Mas Padel Roma, 3 punti e Quanta Club 1.

La sfida al Padel Palermo

L’incontro fra Tema Padel Palermo ed il Circolo Canottieri Aniene si disputerà domenica 11 luglio alle 11 al Padel Palermo di via Lanza di Scalea 934.

I protagonisti in campo

L’Aniene schiererà un vero e proprio squadrone. In campo ci saranno ben tre giocatori del Wpt (il World Padel Tour, ovvero l’equivalente dell’Atp del tennis.

Occhi puntati in primis su l’argentino Federico Chingotto, numero 7 delle classifiche mondiali, leader del team romano e recente finalista dell’ultima tappa del WPT, nella quale ha battuto i numeri uno al mondo Lebron e Galan.

Palermo di contro schiererà la formazione al completo, guidata dal cileno Javier Valdes Gonzalez e della fuoriclasse argentina Julieta Evangelina Bidahorria, affiancata dalla italo-francese Sandrine Testud, ex top ten del tennis internazionale femminile. Testud, classe ’72, ritirata dal tennis professionistico nel 2005 è stata al numero 8 del Wta ad agosto del 2000, vanta tre vittorie nel circuito e vinse nel 1997 gli Internazionali femminili di Palermo.