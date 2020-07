In A2 successo delle ragazze in trasferta a Torino

Una gran bella giornata di sport quella vissuta domenica 5 luglio sui campi del Ct Palermo impreziosita dalla presenza di due top 100 Atp quali Lorenzo Sonego campione assoluto italiano a Todi e Stefano Travaglia i quali hanno fatto la differenza nel successo per 5-1 del Tc Italia Forte dei Marmi sul Ct Palermo.

La sfida era valevole per la prima giornata della fase a gironi della serie A1 maschile, quest’anno di scena a luglio e non tra ottobre e novembre.

Nulla da rimproverare ai ragazzi guidati dal capitano Davide Cocco che hanno dato il massimo al cospetto di una delle favorite per il tricolore.

Nel primo singolare, vittoria del marchigiano Stefano Travaglia ( numero 86 al mondo) sul mazarese Omar Giacalone col punteggio di 63 64.

Ol trentenne Claudio Fortuna al termine di una vera e propria battaglia (due ore e trentaquattro minuti la durata) è stato superato 57 63 12-10 al longtiebreak da Marco Furlanetto.



Il campione assoluto italiano, il torinese Lorenzo Sonego, reduce dal successo a Perugia e giunto in Sicilia poche ore prima dell’inizio del confronto, ha sconfitto lo spagnolo Carlos Gomez Herrera per 61 76. Da segnalare che il tennista iberico nel secondo set era sotto per 4-0.

Infine Edoardo Graziani si è imposto 64 61 a scapito del sedicenne mancino Gabriele Piraino il quale a inizio secondo set si è infortunato alla caviglia, problema che lo ha condizionato in maniera evidente.

Nei doppi, successo (questo l’unico punto del Ct Palermo) di Giacalone – Gomez Herrera su Furlanetto – Graziani e di Travaglia -Trusendi su Trapani – Passalacqua.

Domenica 12 luglio, trasferta a Bari contro l’Angiulli che nell’altra gara del girone è stato sconfitto fuori casa a Torre del Greco per 4-2

Travaglia b. Giacalone 63 64

Sonego b Gomez Herrera 61 76

Graziani b Piraino 64 61

Furlanetto b. Fortuna 57 63 12-10

Travaglia – Trusendi b. Trapani – Passalacqua 61 62

Giacalone – Gomez Herrera b. Furlanetto – Graziani 46 64 10- 6

A2 femminile

Inizia nel migliore dei modi l’avventura delle ragazze del Ct Palermo capitanate dal maestro Alessandro Chimirri, impegnate nel campionato di A2.

Domenica 5 luglio è giunta una perentoria vittoria per 4-0 a Torino contro la Stampa Sporting. Prossimo incontro domenica19 luglio in casa contro il Tc Rungg Bolzano.

Vincono i singolari Giorgia Pedone classe 2004, la mancina ventunenne Federica Bilardo e la belga Lara Salden287 Wta, nuovo innesto per la stagione 2020. Nel doppio, affermazione per la coppia Virginia Ferrara – Lara Salden.

Bilardo b. Camerano 63 46 10 -7

Salden b. Procacci 26 75 10 2

Pedone b. Fornasieri 60 64

Ferrara – Salden b. Fornasieri – Procacci 26 75 10-6