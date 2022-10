Pallamano, serie A1 femminile

Tutto facile per l’Handball Erice che si impone facilmente sul Ferrara per 36-22 nella quarta giornata del massimo campionato nazionale femminile di pallamano.

Le Arpie tornano a vincere dopo la sconfitta nel turno precedente con le vicecampionesse d’Italia del Salerno prima della pausa per la Nazionale che hanno visto Iacovello e Bernabei convocate in Azzurro per lo stage federale in vista degli impegni della rappresentativa con la Bulgaria il 2 e 6 novembre prossimi.

Handball Erice in zona play off

La terza vittoria in quattro giornate permette al Sette siciliano di arrivare a quota 6 e di essere in piena zona play off. Meglio delle neroverdi ha fatto soltanto la Jomi Salerno che ha demolito in trasferta il Teramo per 40-21. Assieme alle ericine in graduatoria il Pontinia ed il Sudtirol.

PalaCardella tutto esaurito

La sfida di ieri ha registrato il tutto esaurito negli spalti del PalaCardella che ha incoraggiato la squadra allenata da Filiberto Kokuca. Formazione che alla vigilia della sfida ha annunciato anche l’arrivo dell’esperto e forte portiere brasiliano Chana Masson.

Una vittoria conquistata grazie ad un’ottima manovra di squadra nelle due fasi di gioco. Mrkikj e Tarbuch, con 9 e 7 reti sono state le migliori realizzatrici per Erice. Egregia la prova tra i pali di Brkic, determinante, soprattutto, nella prima fase di match per il vantaggio ericino. Al Ferrara non bastano le 8 realizzazioni di Soglietti.

Avvio deciso delle Arpie

Parte forte l’Handball Erice che si porta subito avanti grazie alle reti di Tarbuch: dopo 4 minuti il parziale è già sul 3-0. Nella fase centrale della prima frazione di gioco, nonostante i diversi errori ambo i lati, merito delle parate di Brkic e Ferrari, l’Handball Erice riesce ad allungare il proprio vantaggio sull’11-5 al 21’. Nel finale le reti di Mrkikj portano le Arpie avanti nel punteggio per 14 a 6.

Controllo totale nella ripresa

Nella seconda metà di gioco, l’Handball Erice, grazie alle realizzazioni di Tarbuch, riesce a raggiungere la doppia cifra di vantaggio al 38’ col punteggio di 21-11. Il tecnico ospite, Britos, prova un po’ a mischiare le carte dal punto di vista tattico cercando di cambiare qualcosa in attacco ed in difesa, senza, però, riuscire a rientrare in partita. Al 47’ il parziale vede sempre le padrone di casa avanti di 10 gol col parziale di 27-17. Nel finale di match le reti di Storozhuk e di Landri consegnano il successo all’Handball Erice per 36 a 22 e due importanti punti in classifica.

Handball Erice-Ferrara, il tabellino, Mrkikji forza 9

Ac Life Style Erice-Securfox Ferrara 36-22

Primo tempo: 14-6.

Ac Life Style Erice: Brkic (p) 1, Tarbuch 7, Mrkikj 9, Benincasa 1, Losio 5, Storozhuk 3, Landri 2, Rueda, Cozzi 5, Podariu, Bernabei 3, Iacovello (p), Basolu, Ravasz. Allenatore: Filiberto Kokuca.

Securfox Ferrara: Ferrari (p), Ferrara 2, Pavanini, Manfredini 2, Tanic, Janni, Vitale (p), Lo Biundo, Marochi Ongay 2, Angelini, Ottani, Soglietti 8, Petrova 1, Radovic 7. Allenatore: Carlos Alberto Britos.

Arbitri: Maurizio Anastasio e Mauro Zappaterreno.