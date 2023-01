Pallamano maschile serie A Gold, primo match del nuovo tecnico

Torna il campionato di serie A Gold di pallamano maschile dopo la lunga sosta per le festività. La Teamnetwork Albatro va a Fasano per giocarsi questa prima partita del 2023 e dell’era di Rodolfo “Pucho” Jung.

Il match, arbitrato da Carlo Dionisi e Stefano Maccarone, sarà trasmesso in diretta, a partire dalle 19, sulla piattaforma Elevensports.

Scontro difficile per i siciliani che hanno raccolto 13 punti e sono noni in classifica. I pugliesi sono quarti a quota 21 e puntano ai play off scudetto. All’andata il Fasano inflisse la prima sconfitta stagionale espugnando la palestra Acradina Pino Corso 26-33.

Albatro senza Gorela, squalificato

Il tecnico argentino, da poco più di una settimana alla guida della squadra siracusana, ha lavorato molto sulla ripresa della condizione e del ritmo partita. A Fasano non ci sarà lo squalificato Jan Gorela fermato per un turno dal giudice sportivo. L’Albatro, quindi, senza una pedina importante.

Jung “A Fasano mi aspetto gara dura, servirà concentrazione”

“È stata una buona settimana di lavoro – dice Jung – Ci siamo allenati duramente e con molta intensità. Questi sono stati giorni buoni per conoscere bene la squadra e altrettanto è stato per i giocatori nei miei confronti. Sono soddisfatto sicuramente”.

E sul Fasano dice: “Sabato andiamo a giocare contro una squadra molto forte. So benissimo che sarà una partita molto dura, ma serviranno grande concentrazione e soprattutto voglia per giocarcela fino alla fine”.

Il programma della terza giornata di ritorno

Queste le partite della sedicesima giornata della serie A1 Gold.

Cassano Magnago – Campus Italia

Alperia Merano – Banca Popolare Fondi

Pressano – Carpi

Raimond Sassari – Secchia Rubiera

Sidea Group Fasano – Teamnetwork Albatro

Brixen – Romagna

Bozen – Conversano

La classifica aggiornata, Albatro nono

La classifica della massima serie. Brixen 29 punti; Conversano 23; Alperia Merano 22; Sidea Group Fasano 21; Bozen 20; Pressano 19; Raimond Sassari 17; Cassano Mangago 15; Teamnetwork Albatro 13; Banca Popolari Fondi 10; Carpi 5 e Campus Italia 5; Secchia Rubiera 4; Romagna 2.

In A2 maschile, Haenna riceve la capolista Lanzara

Si gioca anche la quinta giornata di ritorno del girone C della serie A2. Match clou ad Enna con l’Orlando Haenna che riceve la capolista Genea Lanzara. I campani veleggiano a punteggio pieno avendo vinto tutte e nove le partite fin qui disputate.

Due i derby in programma: Keyjey Pallamano Ragusa – Cus Palermo e Aretusa – Il Giovinetto con la sfida a distanza tra i palermitani ed i marsalesi in lotta per la seconda posizione che vale la qualificazione ai play off per la promozione in serie A Gold. Riposa il Mascalucia.

La classifica del girone C recita quanto segue: Genea Lanzara 18 punti; Il Giovinetto e Cus Palermo 12; Olrando Haenna 10; Aretusa e Darwin Technologies Mascalucia 7, Keyjey Pallamano Ragusa 0.