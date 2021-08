UEFA Champions League – Shakhtar Donetsk – Monaco questa sera su Prime Video dalle ore 20:30

Dall’OSC Metalist Stadion di Kharkiv in Ucraina, il match di ritorno del Playoff di UEFA Champions League tra lo Shakhtar Donetsk (UKR) e il Monaco (FR).

In palio un posto nella fase a gironi della UEFA Champions League. La squadra ucraina allenata da Roberto de Zerbi parte in vantaggio grazie alla vittoria per 1-0 nella gara d’andata.

UEFA Champions League: Shakhtar Donetsk – Monaco in diretta su Prime Video

In studio Giulia Mizzoni con Luca Toni, Federico Balzaretti e con Gianpaolo Calvarese.

Telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Inviata a bordo campo Alessia Tarquinio.

Gli highlights di tutti i match dei Playoff saranno disponibili a partire dalle 23:15, per non perdersi nulla delle sfide giocate tra martedì 24 e mercoledì 25 agosto.

Match e show post partita con commenti, interviste e highlights di tutti i match saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.