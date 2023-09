Serie B, parla il numero 30 rosanero

Manca sempre meno al ritorno in campo del Palermo che sabato 16 settembre sarà ad Ascoli per la quinta giornata di serie B e con una serie positiva aperta di un pareggio e due vittorie consecutive che la squadra vuole continuare.

Nicola Valente parla dei suoi obiettivi ma anche della squadra attraverso i canali ufficiali del club rosanero.

“Adesso sto meglio – sottolinea – fortunatamente abbiamo avuto la sosta che ci ha dato la possibilità di rifiatare un attimo. Ho avuto un sovraccarico muscolare. Siamo riusciti a gestirlo al meglio. Spero di essere al più presto a disposizione della squadra e del tecnico”.

“Felice di esser qui”

Il numero 30 rosanero prosegue parlando sia della responsabilità che dell’orgoglio di indossare la maglia del Palermo. Valente è arrivato nel club di viale del Fante nella stagione 2020-2021 in serie C. In campionato ha raccolto 95 presenze e segnato 15 reti (suo miglior bottino nella stagione della promozione in B con 7 marcature): “Essere il giocatore da più tempo a Palermo mi inorgoglisce molto. Vuol dire che ho dato qualcosa alla città e alla squadra. Sono felice di essere qui da tutto questo tempo e spero di proseguire ancora”.

Ed aggiunge: “Penso che chi scende in campo con questa maglia non abbia bisogno di tanti stimoli per onorarla al meglio. Essere a Palermo è un vanto per ogni giocatore che è qui. In tutti questi anni, ho cercato di dare il mio contributo in qualsiasi momento, anche avendo delle difficoltà nel percorso o a livello fisico. Però sono contento di avere fatto tutto ciò”.

“Nella nostra squadra ci sono solo titolari”

Valente ribadisce il concetto espresso da Corini qualche giorno fa, ovvero di avere una formazione di soli titolari. “Come detto dal mister e dal direttore, nella nostra squadra ci sono solo titolari. Le squadre che cercano di fare un campionato di vertice devono avere questa mentalità. Ogni giocatore deve essere disponibile e sentirsi titolare. Noi dello zoccolo duro abbiamo dato una mano ai nuovi arrivati. Ma comunque questi ragazzi non hanno bisogni di ambientarsi grazie a noi, vista la caratura caratteriale. Siamo felici di averli con noi perché alzano il livello della squadra”.

Nessuna distrazione

L’esterno offensivo del Palermo parla anche del rendimento della squadra nelle tre partite fin qui disputate in campionato (i rosanero devono recuperare, in data da destinarsi, la sfida interna col Brescia della seconda giornata di campionato ndr). E dice: “Sette punti in tre gare sono un bottino importante. Ma non dobbiamo adagiarci su questi risultati. Anzi gli stessi ci permettono di lavorare meglio, con uno spirito migliore. E questo ci consente di proseguire nel migliore dei modi”.

Tifosi speciali e rapporto con Palermo

Valente poi parla dei supporters della squadra ma anche di come lui e la sua famiglia si trovino bene nel capoluogo siciliano: “I tifosi rosanero si sono sempre dimostrati speciali. Dal primo anno che son qui hanno mostrato un affetto incredibile nei confronti della squadra. Lo hanno fatto nei momenti difficili, ma anche in quelli belli. Siamo contenti di averli al nostro fianco, in casa e in trasferta”.

Inoltre: “Io e la mia famiglia a Palermo ci sentiamo parte di questa città. Ci sentiamo palermitani. Viviamo qui da quattro anni. Stacchiamo quindici giorni in estate. Ma quando c’è da tornare giù, è come se stessimo tornando a casa. Abbiamo anche una figlia palermitana. Speriamo di proseguire il nostro percorso qui come famiglia, perchè qui stiamo bene”.

Ripartita la preparazione a Torretta

È ripresa ieri pomeriggio la preparazione del Palermo in vista del prossimo match in casa dell’Ascoli.

A Torretta i rosanero hanno svolto un’attivazione e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva, un lavoro intermittente ed una partita a tema.