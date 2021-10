Svolta la cerimonia d'apertura, fino al 9 ottobre le regate

Oggi la cerimonia di apertura alla Cala con presenze anche importanti

Confermati i numeri da record: 185 velisti di tutto il mondo, 25 Paesi

Ben 118 barche in acqua a partire da domani fino al 9 ottobre

Ormai ci siamo. Poche ore e scenderanno in acqua gli equipaggi del campionato mondiale 2021 della classe paralimpica Hansa di vela che si daranno battaglia da domani 5 ottobre fino a sabato 9 a Palermo. Entrerà, quindi, subito nel vivo la competizione che propone numeri da record con quasi 200 partecipanti al via. Una kermesse che conferma Palermo capitale della vela. Questa volta mondiale.

Oggi alla Cala la cerimonia d’apertura

Spazio oggi per centinaia di atleti che hanno fatto da sfondo nel pomeriggio alla cerimonia d’apertura della rassegna iridata.

Un lunghissimo serpentone colorato di bandiere ha sfilato all’interno del Village della Nazioni, lo spazio allestito alla Cala dalla Lega Navale di Palermo, in collaborazione con assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e grazie al fondamentale contributo della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale. A fare gli onori di casa Giuseppe Tisci, presidente della Lega Navale di Palermo.

Presenti oggi fra gli altri anche il presidente nazionale della Fiv (la federazione italiana Vela), Francesco Ettorre; il presidente nazionale della Lega Navale, Donato Marzano; l’assessore all’Ambiente della Regione Siciliana, Toto Cordaro.

Palermo ancora al centro del mondo della vela internazionale

La manifestazione ha proiettato Palermo al centro del mondo della vela a livello internazionale: in città sono arrivati i nomi più importanti della classe Hansa. Il Village delle Nazioni si è trasformato in una cittadella dello sport e dell’inclusione: affollata in questi giorni da atleti con disabilità e dai loro accompagnatori.

I numeri della manifestazione

Confermati i numeri da record. Presenti 25 Paesi: Australia, Brasile, Cile, Filippine, Giappone, Namibia, Oman, Turchia, UK, USA, Cina, Nuova Caledonia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna.

Ai nastri di partenza anche 185 atleti partecipanti: 115 uomini, 70 donne.

Di questi, 58 atleti in carrozzina + 4 non vedenti, 59 doppi, 73 singoli (52+21 cat. suppl.), 16 Liberty (di cui 7 Servo assistiti).

Ben 118 barche in acqua.

Martedì 5 ottobre

Alle 10.30 – Regate singoli

Alle 14.30 – Regate doppio

Alle 18 – Klaxxon Event: presentazione “Progetto Wow” con Andrea Stella

Mercoledì 6 ottobre

Alle 10.30 – Regate doppio

Alle 11 – Uscita Wow – Catamarano Spirito di Stella

Alle 14.30 – Regate singoli

Giovedì 7 ottobre

Alle 10.30 – Regate singoli

Alle 11 – Uscita Wow – Catamarano Spirito di Stella

Alle 14.30 – Regate doppio

Alle 18 – Show event

Venerdì 8 ottobre

Alle 10.30 – Regate doppio

Alle 11 – Uscita Wow – Catamarano Spirito di Stella

Alle 14.30 – Regate singoli

Sabato 9 ottobre

Alle 10.30 – Regate singoli

Alle 11 – Uscita Wow – Catamarano Spirito di Stella

Alle 13.30 – Regate doppio

Alle 16 – Cerimonia di chiusura e premiazione.