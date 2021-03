HANNO CHIESTO AI CONSUMATORI DI NON ACQUISTARE NULLA PER PROTESTA

Manifestazione e giorno di sciopero dei rider anche a Palermo. Un flash mob si è svolto nel lungomare della Cala per chiedere un contratto rispettoso del loro lavoro ormai diventato importantissimo soprattutto in questi mesi di pandemia. I rider hanno percorso le strade cittadine in gruppo per arrivare poi insieme alla Cala. I lavoratori chiederanno ai consumatori di non acquistare nulla oggi per sostenere la loro protesta.

Ieri un un giovane è stato investito in via Duca della Verdura

“Un lavoro simbolo di sfruttamento – dicono gli organizzatori – dove il rischio è solo per i rider costretti a turni duri e ad ogni pericolo. La cronaca degli ultimi tempi è stata contraddistinta da percosse, violenze e rapine subite dai lavoratori che non hanno alcuna garanzia”. Solo ieri sera un giovane è stato investito in via Duca della Verdura. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.