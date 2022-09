Serie B, i convocati di Corini

Ci siamo quasi: ancora un giorno e sarà Frosinone-Palermo, uno degli incontri di cartello della sesta giornata di andata del campionato di serie B. La sfida in programma domani, sabato 17 settembre alle 14, mette di fronte due squadre distanziate da due lunghezze. Nella classifica molto corta del torneo cadetto, i ciociari precedono i siciliani in classifica.

Il Frosinone vanta 9 punti in classifica ma ha perso a Cittadella sabato scorso ed è stata superata in vetta alla classifica da Reggina e Brescia, entrambe vittoriose, ed anche dal Cagliari che insegue il duo composto dai calabresi e dai lombardi.

Dal canto suo, il Palermo è salito a quota 7 in graduatoria grazie al sofferto ma decisivo successo per 1-0 firmato da Matteo Brunori con la corazzata Genoa. Un’affermazione fondamentale per i rosanero che avevano perso nelle due uscite precedenti a Reggio Calabria (3-0) e prima ancora in casa con l’Ascoli per 2-3. Quella del Benito Stirpe si presenta come la classica sfida dal pronostico incentro, da tripla in schedina.

Palermo verso Frosinone, i convocati di Corini

Il tecnico Eugenio Corini ha convocato 23 giocatori per la partita di domani. C’è un’assenza dell’ultimo minuto. Manca Nicola Valente che non sarà disponibile, in via precauzionale, a causa di un affaticamento muscolare. Le condizioni del calciatore verranno rivalutate nei prossimi giorni. Per il resto solite assenze in casa Palermo. Rimangono ai box per il recupero dai vari infortuni i difensori Andrea Accardi e Mladen Devetak ed il centrocampista Jeremie Broh.

Gli ultimi due, smaltiti i postumi degli infortuni, torneranno con ogni probabilità arruolabili dopo la sosta. Ritorna dalla squalifica Davide Bettella che ha scontato il suo turno dopo la doppia ammonizione di Reggio Calabria.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli.

Difensori: 2 Pierozzi, 3 Sala, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 23 Doda, 25 Buttaro, 37 Mateju, 48 Bettella e 79 Lancini.

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric.

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 77 Elia.

Frosinone (4-2-3-1): Turati, Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Cotali, Boloca, Kone (Lulic), Ciervo (Insigne), Caso, Garritano, Moro (Mulattieri).

Indisponibili: Oyono, Rohden

Squalificati: nessuno.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi (Bettella), Mateju; Segre, Stulac, Saric; Elia, Brunori, Di Mariano.

Indisponibili: Accardi, Broh, Devetak

Squalificati: nessuno.

Arbitra Giua di Olbia

Antonio Giua di Olbia sarà l’arbitro di Frosinone-Palermo. Il fischietto sardo sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma e Giorgio Peretti di Verona. Il quarto uomo sarà Francesco Carrione di Castellamare di Stabia. Ed infine, Var: Marco Guida di Torre Annunziata e assistente (Avar), Gianluca Sechi di Sassari.