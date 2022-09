Serie B, sfida nella sfida tra i tecnici Corini e Grosso

Il match tra Frosinone e Palermo è uno dei più attesi della stagione. La voglia di rivincita dell’ambiente rosanero è alta dopo quanto successe nel giugno del 2018 in quella maledetta finale dei play off per la serie A persa 2-0 dai siciliani. Da li partì la parabola discendente che 13 mesi dopo, nel luglio del 2019 portò al fallimento della società siciliana.

La partita valida per la sesta giornata di andata del campionato di serie B si giocherà sabato alle 14 e metterà in palio tre punti importanti. Il tecnico rosanero Eugenio Corini ha stemperato l’attesa questa mattina in conferenza stampa di presentazione, parlando dell’importanza della sfida e dicendo di “non caricarla troppo”.

Il Palermo va al Benito Stirpe con l’obiettivo di bissare la prestazione casalinga di venerdì scorso col Genoa e magari riuscire anche a vincere per continuare a muovere la classifica. A tal proposito, i ciociari sono a quota 9 dopo aver perso con il Cittadella nei minuti di recupero, e vantano due lunghezze di vantaggio sui rosanero.

Sfida Corini-Grosso, 4-3-3 contro 4-2-3-1

La partita tra Frosinone e Palermo vedrà di fronte due ex compagni di squadra. I due tecnici, Fabio Grosso e Eugenio Corini sono stati compagni di squadra in rosanero nel periodo di maggior risalto. Erano le prime stagioni del ritorno in serie A per il Palermo con Corini capitano della squadra ammirata e Grosso arrivato dal Perugia che poi avrebbe scritto la storia anche in Nazionale vincendo i Mondiali del 2006 in Germania firmando anche il rigore decisivo.

Corini andrà avanti col 4-3-3 mentre Grosso dovrebbe proporre il 4-2-3-1 che fa parte anche del recentissimo passato del Palermo.

Duello Brunori-Moro

Duello a distanza in attacco tra Matteo Brunori e Luca Moro. Una sorta di derby dato che l’attaccante del Frosinone giocò nel Catania la scorsa stagione in serie C almeno nell’andata visto che il match di ritorno non si disputò per il fallimento del club etneo. In quella sfida del Massimino datata 12 dicembre 2021, Moro firmò una doppietta. Alla fine di quella stagione, Luca Moro, dopo un girone di andata stratosferico si fermò a quota 20, mentre Brunori dopo un avvio a rilento trascinò i rosa in B con 29 gol, 25 nella stagione regolare e 4 nei play off. Ed in questo avvio di campionato, Brunori ha siglato 6 reti (tre in Coppa Italia alla Reggiana, una al Perugia, all’Ascoli ed al Genoa), tutte in casa.

Palermo senza Accardi, Devetak e Broh, torna Bettella

Solite assenze in casa Palermo. Rimangono ai box per il recupero dai vari infortuni i difensori Andrea Accardi e Mladen Devetak ed il centrocampista Jeremie Broh. Gli ultimi due, smaltiti i postumi degli infortuni, torneranno con ogni probabilità arruolabili dopo la sosta. Ritorna dalla squalifica Davide Bettella che ha scontato il suo turno dopo la doppia ammonizione di Reggio Calabria.

Corini verso la conferma di uomini e modulo

Avanti sempre col 4-3-3 che come ha sottolineato lo stesso Corini è “agli albori” di un progetto tattico. Pigliacelli tra i pali, Buttaro a destra poi al centro della difesa dovrebbero esserci Nedelcearu e Marconi (che è in ballottaggio con Bettella), Mateju chiude a sinistra la linea arretrata.

I tre centrocampisti dovrebbero essere Stulac come regista, Segre e Saric riempiranno la mediana. In avanti invece Elia e Di Mariano dovrebbero accompagnare Brunori.

Frosinone-Palermo, le probabili formazioni

Frosinone (4-2-3-1): Turati, Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Cotali, Boloca, Kone (Lulic), Ciervo (Insigne), Caso, Garritano, Moro (Mulattieri).

Indisponibili: Oyono, Rohden

Squalificati: nessuno

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi (Bettella), Mateju; Segre, Stulac, Saric; Elia, Brunori, Di Mariano.

Indisponibili: Accardi, Broh, Devetak

Squalificati: nessuno.