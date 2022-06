Serie C, play off, ore di attese sul web

Febbre rosanero al Renzo Barbera ed online. È partita la caccia al biglietto per la finale di ritorno dei play off tra Palermo e Padova che si disputerà domenica 12 giugno alle 21.15.

La vendita libera dei tagliandi si è aperta alle 13 e fin da subito si sono verificate code al Renzo Barbera. L’entusiasmo attorno ai rosanero è salito fin dall’inizio dei play off e non si è più fermato. Si punta quindi ad un nuovo record stagionale: nel mirino i 35.037 della semifinale con la Feralpisalò. E non si è fermato.

I risultati dell’Undici di Silvio Baldini e la trattativa per la cessione del club al City Group hanno contribuito a portare entusiasmo alla piazza che durante l’appendice di questi spareggi per designare l’ultima squadra che andrà in serie B nella stagione 2022/23 ha sempre portato oltre 31.000 spettatori allo stadio. Con la promozione in serie B che dista appena 90 minuti (grazie all’1-0 del Palermo firmato da Floriano nella finale di andata all’Euganeo), gli appassionati sfidano anche le alte temperature. Incuranti dell’afa hanno anche intonato cori durante l’attesa.

Attese di ore online

Ma le code al botteghino non sono le uniche. Anche online, sul sito VivaTicket, si verificano delle lunghe attese, anche di ore. Code virtuali già viste in occasione della sfida di ritorno con la Feralpisalò.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 20.55 di domenica 12 giugno o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (Tutti i giorni dalle 8 alle 20. Domenica 12 giugno fino alle 15.

I prezzi dei biglietti per Palermo-Padova

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti, si va dai 5 ai 30 euro.

Tariffa intera

Curva nord (superiore e inferiore), 5 euro

Curva sud (superiore e inferiore), 5 euro

Gradinata – Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore), 8 euro

Tribuna Laterale (superiore e inferiore), 14 euro

Tribuna Centrale (superiore), 20 euro

Ed infine Tribuna Centrale (inferiore), 30 euro.

Venduti 4.100 in prelazione

Nei primi due giorni di prevendita riservata agli abbonati che hanno esercitato il diritto di prelazione sono stati staccati 4.100 tagliandi. Tutto, secondo copione.

Diretta Tv in chiaro, vetrina nazionale per Palermo-Padova

La sfida decisiva per la promozione in serie B sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai2. Oltre che in streaming su Eleven Sports e su Sky. Per l’occasione, la partita comincerà alle 21.15, con un quarto d’ora di ritardo rispetto all’orario originario. A dare conferma di tutto è il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli su Twitter: “Palermo-Padova, domenica 12 giugno ore 21.15, la finale delle finali nel segno della sportività tra tifoserie gemellate e grande agonismo. Rai2 in diretta, Sky in diretta, Eleven in diretta: spettacolo vero in Italia e nel mondo”, ha scritto Ghirelli su Twitter.