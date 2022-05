È già caccia al ticket per la partita di domenica 29 maggio

Il Palermo come una rockstar. La semifinale di andata dei play off per la serie B tra la squadra di Silvio Baldini e Feralpisalò deve essere ancora giocata, ma c’è già la febbre rosanero per la sfida di ritorno che si disputerà domenica 29 maggio alle 20.30 al Barbera.

La caccia al biglietto è iniziata dalle 13 di oggi e le code online superano l’ora di attesa. Proprio così: sul sito Vivaticket bisogna attendere un’ora per poter sbloccare la schermata di opzioni per comprare il prezioso tagliando in vista della sfida decisiva che metterà in palio un posto per la finalissima e per continuare il grande sogno del salto in serie cadetta. Sembra, ad onor del vero, quasi un click day.

Entusiasmo Palermo pure per la sfida di andata

L’entusiasmo del pubblico è alle stelle. E lo si è visto già nella giornata di lunedì quando, in circa un’ora, i 525 biglietti per il settore ospiti del piccolo Stadio Turina, sede della partita di andata in programma questa sera alle 21, andarono letteralmente a ruba. Nondimeno, l’impianto di Salò, la tana dei Leoni del Garda, presenta il tutto esaurito, ovvero il record stagionale per la formazione lombarda.

I prezzi dei biglietti per Palermo-Feralpisalò

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti. Si va dai 5 euro delle curve ai 30 della tribuna centrale.

Curva nord (superiore e inferiore) 5 euro

Curva sud (superiore e inferiore) 5 euro

Gradinata – Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore) 8 euro

Tribuna Laterale (superiore e inferiore) 14 euro

Tribuna Centrale (superiore) 20 euro

Tribuna Centrale (inferiore) 30 euro.

Settore ospiti: i tagliandi, riservati per gli ospiti in curva sud anello superiore, saranno disponibili alla vendita fino alle 19 del giorno antecedente la gara al costo di 5 euro, solo attraverso i seguenti canali:

il sito Vivaticket

i punti fisici Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale.

Si prevede un nuovo pienone al Barbera

Le premesse per ripetere il pienone per la terza gara consecutiva ci sono tutte. Le attese online di oltre un’ora ne sono un chiaro segnale. Il Barbera potrebbe essere, quindi, pieno (non tutto esaurito però) ben oltre le 30mila presenze come già accaduto per i match del Palermo con Triestina e Virtus Entella nei turni dei play off precedenti. Avere lo stadio con oltre 30mila presenze per tre volte in una stagione in serie C non è un dato da tutti i giorni.