Serie C, secondo posto in bilico per i rosanero

Si complica la corsa verso il secondo posto del Palermo nel girone C della serie C. Catanzaro ed Avellino, infatti, vincono a braccetto e scavalcano i rosanero quando manca una giornata alla fine della stagione regolare.

La classifica, a 90 minuti dalla conclusione, recita così: Bari primo a quota 75 e promosso in serie B, Catanzaro ed Avellino 64, Palermo 63. Rosanero sicuri aritmeticamente di chiudere almeno al quarto posto per effetto del successo di mercoledì della Turris ai danni della Virtus Francavilla che, peraltro, oggi non è andato oltre il 2-2 col Foggia e si trova a quota 56 assieme al Monopoli che non è andato oltre lo 0-0 a Latina.

Va da sé che con una posizione migliore, la griglia dei play off sarebbe ancora più favorevole.

Il Catanzaro ha superato con un perentorio 3-0 il Campobasso con una doppietta di Iammello ed una rete di Bombagi. L’Avellino, dal canto suo, ha vinto 3-1 sulla Vibonese con reti di Plescia, Aloi e Di Gaudio (per i calabresi rete di Davis Curiale).

A Bari servirà impresa ma potrebbe non bastare

Domenica prossima il Palermo sarà ospite del Bari, regina del girone C. Gli uomini di Silvio Baldini dovranno fare l’impresa e sparare nei risultati negativi della coppia Catanzaro-Avellino. I giallorossi calabresi saranno impegnati in trasferta sul campo della Vibonese fanalino di coda mentre gli irpini faranno visita al Foggia. Il turno sulla carta è più favorevole al Catanzaro.

Il compito dei rosanero sarà quello di rovinare la festa promozione ai galletti di Michele Mignani. Ma potrebbe non bastare per conquistare la piazza d’onore.

Per il Palermo partitella in famiglia con la Primavera

Sabato insolito per il Palermo che oggi avrebbe dovuto affrontare il Catania nel più classico dei derby di Sicilia ma che non ha giocato per l’esclusione degli etnei dal campionato. Gli uomini di Silvio Baldini hanno però disputato questa mattina al Renzo Barbera un test con la Primavera chiuso 8-1. Una partitella giocata per tanti motivi: non abbassare troppo i giri del motore della squadra di Baldini in vista della trasferta di Bari e festeggiare la seconda posizione in Primavera 3 dei baby rosa che si sono arresi in finale al Padova 3-1 la scorsa settimana fa.

Per la cronaca, ad andare in rete due volte con Brunori e Soleri, una con Crivello, Silipo, Floriano e Damiani. Per i baby rosa di Benedetto Di Stefano, la soddisfazione della rete del momentaneo 2-1 di Lo Coco ma buoni spunti per tantissimi giocatori della Primavera. Da segnalare anche che sul finire del primo tempo, il portiere Misseri ha detto no a Fella dagli 11 metri parandogli un rigore.

Trauma cranico per Massolo

Una nota stonata l’infortunio per il portiere del Palermo Samuele Massolo che ha subito – come riporta la nota del club rosanero – “un trauma cranico non commotivo con ematoma della regione temporo parietal di sinistra”.

Il calciatore è stato prontamente accompagnato dal medico sociale Giuseppe Puleo all’ospedale Villa Sofia, dove si è sottoposto a tac encefalo ed rx massiccio facciale e cervicale, esami che hanno dato esito negativo. Il calciatore si sottoporrà a terapia medica ma è in buone condizioni. Non dovrebbero esserci problemi per il recupero in vista della sfida di Bari.

Uscito acciaccato anche Alessio Buttaro per un risentimento muscolare.

Possibile interesse dirigenza City per acquisto del Palermo

Tiene banco però l’indiscrezione che la dirigenza del City Football Group, una holding con l’obiettivo di supervisionare la creazione e lo sviluppo di una rete di club collegati tra loro e di altri progetti nel mondo del calcio sotto l’egida del Manchester City Fc, possa essere interessata all’acquisizione del club di viale del Fante.

Baldini commenta la notizia al termine del test interno dei suoi con la squadra Primavera che si è giocato in mattinata al Barbera e che è finito 8-1 davanti a circa 1.500 spettatori che hanno assistito alla partita dalla tribuna inferiore, aperta al pubblico.

“Non so nulla di questa storia – ha detto – ma è una notizia che porta entusiasmo e voglia di essere vicini al Palermo. Questo ci fa piacere perché per i play off abbiamo bisogno dell’entusiasmo del popolo”.