Serie C, i gol di Valente e Brunori gelano il Veneziani

Terza vittoria consecutiva per il Palermo che dopo i successi interni sul Taranto e sul Picerno vince a Monopoli per 2-0 grazie alle reti di Valente (sempre a segno con i biancoverdi) nel primo tempo e di Brunori (al 24mo centro) sul finire della ripresa nel match della 36ma giornata del girone C di serie C.

Il Palermo si conferma così bestia nera del Monopoli centrando la terza affermazione in stagione con i pugliesi dopo il 2-1 rifilato dai rosa all’andata ed in Coppa Italia.

Palermo in piena corsa per il secondo posto

La classifica sorride al Palermo che inizia lo sprint finale della stagione regolare con un risultato importante in uno scontro diretto. Una salita superata brillantemente dalla squadra allenata da Silvio Baldini che adesso va a quota 63 in piena lotta per il secondo posto nel girone. Anche alla luce dell’esclusione del Catania dal campionato (dopo la cessazione dell’esercizio provvisorio disposta poco fa dal Tribunale etneo manca solo l’ufficialità), la graduatoria cambierebbe ulteriormente ma in favore sempre del Palermo. I rosa rimarrebbero a quota 63 e, mal che vada, in terza piazza. A tutte le contendenti, infatti, verrebbero tolti i punti conquistati contro gli etnei: il Palermo che perse all’andata 2-0 non avrà alcun punto tolto.

Rosanero attenti e cinici

La sfida del Veneziani si è chiusa con i rosanero che hanno disputato un match senza particolari sbavature. Pelagotti si è limitato alla normale amministrazione e non è stato chiamato ad interventi importanti, frutto che la squadra ha retto bene e non ha fatto giocare il quotato avversario.

Monopoli aggressivo ad inizio partita

Inizio match più aggressivo da parte del Monopoli che ha cercato di mettere in difficoltà i rosanero. Di azioni vere e proprie, però, non se ne vedono fino al 14’ quando Soleri tarda la conclusione sottoporta su un passaggio da destra.

I rosanero hanno più verve e poco dopo al 16′ Brunori serve Valente, che però è anticipato dall’uscita dai pali di Loria.

Palermo in avanti con Valente

È il preludio del gol. Al 19’ Giron mette al centro un assist perfetto per l’accorrente Valente che insacca da posizione defilata a due passi dal portiere pugliese. Per Valente è il terzo gol stagionale contro i pugliesi: è andato a segno sia all’andata, sia in Coppa Italia.

Padroni di casa provano a spingere

A questo punto, il Monopoli prova a reagire e prova a spingere per il pareggio. Prima della mezz’ora i padroni di casa ci provano con Piccinni ma il suo colpo di testa va a lato senza creare pericoli a Pelagotti. Viteritti ci prova due volte, una su punizione alla mezz’ora e subito dopo con un cross per la testa di Bussaglia che però non arriva puntuale all’incornata.

Pelagotti al 38’ è attento in presa alta su cross dalla destra sempre di Viteritti.

Soleri sfiora il raddoppio ad inizio ripresa.

Al 52’ Palermo pericoloso con Brunori che lavora bene un pallone dal vertice destro dell’area del Monopoli, lo serve a Soleri. Quest’ultimo tira in diagonale ma risponde presente Loria bloccando la conclusione dell’attaccante rosanero.

Il Monopoli continua la sua sterile offensiva. Al 59’ ci prova Guiebre con un tiro dalla lunga distanza ma senza impensierire il portiere del Palermo.

Brunori trova il raddoppio e chiude la contesa per il Palermo

Al 78’ il Palermo raddoppia con Brunori che elude gli avversari ed entra in area tirando a giro sul palo più lontano. Partita chiusa perché il Monopoli continua a non essere incisivo. Per lui è il 24mo gol in campionato ed è sempre più capocannoniere del girone C.

Ed anzi, Valente sfiora il tris calciando alto un passaggio di De Rose a due passi dal portiere avversario.

All’89’ c’è anche il palo di Valente dopo un assist di Brunori. Poi anche nel recupero succede ben poco. Il Palermo trova la quarta vittoria lontano dal Barbera confermando il periodo positivo.