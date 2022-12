Etnee esordiscono con le ungheresi del Dunaujvaros

Ci siamo. L’Ekipe Orizzonte si tuffa in Europa. Da domani, venerdì 9 dicembre, le rossazzurre allenate da Martina Miceli, saranno impegnate in acqua a Padova per la seconda fase della Champions League, la massima rassegna continentale per club.

Le catanesi partiranno direttamente da questo turno, in quanto sono tra le teste di serie della competizione internazionale, e da venerdì 9 a domenica 11 dicembre giocheranno nel girone A a Padova contro le padrone di casa del Plebiscito, le ungheresi del Dunaujvaros e le olandesi dello Zvl 1886.

L’Ekipe Orizzonte esordisce con le ungheresi

Le rossazzurre, che ieri hanno demolito nell’anticipo della settima giornata di serie A1 a domicilio il Bologna, esordiranno contro le magiare domani alle 17, mentre sabato 10 sfideranno lo Zvl. Domenica 11 alle 12 partita contro le venete, padrone di casa, a chiudere gli incontri del gruppo.

A staccare il pass per la fase successiva, ovvero i quarti di finale, saranno le prime due classificate del girone, che l’Ekipe Orizzonte si appresta ad affrontare con grande entusiasmo. Le etnee sono veterane della massima rassegna europea avendola vinta ben 8 volte, l’ultima nel 2007-2008.

Di Mario “Felici di giocare in Italia”

Il presidente delle catanesi Tania Di Mario parla della vigilia di questo appuntamento continentale. “Finalmente riprendiamo a giocare in Champions – dice – e siamo felici di poter giocare questo girone in Italia. Lo saremmo state ancor di più se avessimo avuto modo di farlo in casa nostra, ma non è stato possibile”.

Il massimo dirigente dell’Ekiipe Orizzonte una delle atleti più vincenti della pallanuoto italiana, prosegue: “Mi auguro ci sia un’altra opportunità per farlo. Sono contenta che tutte le nostre giocatrici potranno vivere questa esperienza, spero che se la godano e che capiscano quanto è importante vivere con grande determinazione questi momenti. Saranno proprio quelli che le faranno crescere e che ci faranno crescere, insieme, come squadra, per fare un altro passo importante che ci condurrà fino al termine della stagione”.