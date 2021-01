L’amico più caro ti dice sempre la verità

Spunte Blu di

29/01/2021

L’amico non ti tradisce e ti racconta sempre la verità? Una storia di amore ed amicizia come tante se ne sentono in giro. Il migliore amico che dovrebbe ricevere una buona notizia che svela però al suo interno una brutta verità per chi si confida. In molti avrebbero agito diversamente. In tanti avrebbero fatto alla stessa maniera. Vediamo come in questa storia che ci è stata consegnata dal nostro amico Ernesto Maria Ponte.

L’amico non ti tradisce e ti racconta sempre la verità?

