Le previsioni di Lucia Arena per il 2023

A Talk Sicilia, Lucia Arena racconta l’oroscopo del 2023 per tutti i segni dello zodiaco. Ecco le previsioni per i nati nel segno del Capricorno.

Per i nati del segno, quest’anno è un anno di crescita e un anno di attività direttive. Diciamo che il Capricorno ha la possibilità di poter procedere nella carriera. Ci saranno però dei momenti di stanchezza che potrebbero essere dettati magari da delle discussioni che potrebbero avvenire con persone che non sono nel vostro stretto entourage, ma che hanno delle influenze che potrebbero infastidire la vostra attività. Il Capricorno, però, difficilmente si fa scalfire davanti a ciò. Queste situazioni potrebbero essere fastidiose da aprile, quando ci sarà un aspetto stellare antipatico, perché Giove e Marte saranno dissonanti. Si potrebbe concludere questa situazione conflittuale che potrebbe riguardare anche nell’ambito della famiglia. Ecco, questa situazione potrebbe portare quindi ad aprile delle rotture veramente definitive. Però l’anno dal procederà sempre nel migliore dei modi. E diciamo che tutto sommato il Capricorno chiuderà l’anno con delle sorprese che non si aspettava magari di poter ottenere.

Qui di seguito la puntata integrale di Talk Sicilia dedicata all’oroscopo del 2023.