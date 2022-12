Le previsioni di Lucia Arena per il 2023

A Talk Sicilia, Lucia Arena illustra la posizione dello zodiaco per il 2023. Ecco le previsioni per i nati sotto il segno dello Scorpione.

“Lo Scorpione inizia in maniera prorompente questo 2023. I nati sotto quel segno avranno tanta di quell’energia da far esplodere. Per lo Scorpione questo scenario arriva inaspettatamente, perché tutto potevano immaginare gli Scorpioni tranne che trovare sotto l’albero di Natale un dono così importante: si sbloccheranno le faccende professionali e di carriera. Questo influenza positiva sarà vantaggiosa per i giovani del segno del segno che frequentano attività di studio, ma anche per chi anche ha concluso delle attività di studio e vuole lanciarsi nel mondo del lavoro. Allo Scorpione quest’anno andrà bene. Un mese strepitoso sarà quello di febbraio, che quindi va sfruttato nel migliore dei modi.

Qui di seguito la puntata integrale di Talk Sicilia dedicata all’oroscopo 2023 di Lucia Arena