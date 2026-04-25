ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, SergioMattarella, ha deposto una corona di alloro all’altare dellaPatria per la cerimonia dell’81mo anniversario della Liberazione.Presenti, tra gli altri, la presidente del Consiglio GiorgiaMeloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il ministro della Difesa Guido Crosetto. Dopo la cerimonia degli onori e l’esecuzione dell’inno d’Italia il capo dello Stato ha deposto la corona sulla tomba del milite ignoto. Mattarella si recherà ora a San Severino Marche per le celebrazioni.

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