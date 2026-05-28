LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Si è svolta presso lo SMEG London Flagship Store la finale di “Italian Salumi: The UK Contest”, iniziativa promossa dall’Agenzia ICE – Ufficio di Londra in collaborazione con ASSICA, con l’obiettivo di valorizzare la qualità, la tradizione e la versatilità dei salumi italiani presso i giovani professionisti della ristorazione nel Regno Unito. L’evento è stato aperto dai saluti del Direttore di Agenzia ICE Londra Giovanni Sacchi, dal capo ufficio economico di Ambasciata Umberto Bernardo e da Monica Malavasi, responsabile Comunicazione Assica.Ad aggiudicarsi la finale è stato Alfie Reid, studente dell’Edinburgh College, che ha conquistato la giuria con una ricetta originale a base di salumi italiani reinterpretati in forma di pot stickers. Il piatto è stato apprezzato per creatività, tecnica di esecuzione e capacità di valorizzare gli ingredienti italiani in chiave contemporanea.La competizione ha visto la partecipazione dei vincitori delle tappe locali organizzate a Cardiff, Edimburgo, Glasgow e Blackpool. Alla presenza della giuria composta da Umberto Bernardo, Monica Malavasi, Leyla Kazim e Gennaro Contaldo, ( la prima giornalista, scrittrice e nota giudice esterna di Masterchef UK, il secondo, decano degli chef italiani in UK nonchè volto televisivo molto amato) sono stati inoltre riconosciuti, in ex aequo al secondo e terzo posto, due giovani finaliste che hanno presentato ricette particolarmente innovative e di alto livello.La finale è stata condotta da Danilo Cortellini, chef italiano molto conosciuto nel Regno Unito, che ha accompagnato lo svolgimento della competizione coinvolgendo la giuria, gli studenti e le delegazioni presenti. L’evento ha visto inoltre la partecipazione di numerosi chef italiani attivi nel panorama della ristorazione britannica.Giunta alla sua seconda edizione annuale, “l’iniziativa conferma il ruolo strategico della formazione professionale nella promozione dei prodotti italiani autentici e nel rafforzamento del dialogo tra produttori agroalimentari italiani, settore hospitality britannico e istituzioni formative culinarie nel Regno Unito”, spiega Giovanni Sacchi, Direttore dell’Ufficio ICE di Londra.

– Foto ufficio stampa Agenzia ICE – Ufficio di Londra –

(ITALPRESS).