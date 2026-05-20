Nel periodo, i ricavi delle vendite derivanti dalla produzione di materiali elettronici speciali e di circuiti integrati, direttamente legati alla produzione e all’applicazione dell’IA, sono aumentati rispettivamente del 70% e del 54,4% su base annua, come mostrano i dati.
Nel frattempo, i ricavi delle vendite dei settori delle apparecchiature intelligenti di bordo e della robotica, legati ad applicazioni terminali dell’IA, sono cresciuti rispettivamente del 50,7% e del 27,5% su base annua.
I ricavi delle vendite della manifattura ad alta tecnologia sono generalmente aumentati del 14,9% su base annua e hanno rappresentato il 18,1% del fatturato complessivo del settore manifatturiero, secondo i dati.
Nel quadro delle misure cinesi volte a stimolare i consumi, il mercato dei consumi di servizi è rimasto vivace nei primi quattro mesi di quest’anno, con i ricavi derivati dalle vendite nelle agenzie di viaggio e nei settori di cultura, sport e intrattenimento che hanno registrato una crescita a doppia cifra. I ricavi delle vendite dei servizi di ristorazione e consegna, così come dei servizi ricettivi, sono aumentati rispettivamente del 7,7% e del 14,1%.
Secondo Huang Lixin, funzionario dell’Amministrazione fiscale statale, i dati sulle fatture suggeriscono un costante rafforzamento della ripresa economica cinese dall’inizio del 2026, con il miglioramento dello slancio di crescita e lo sviluppo di alta qualità che dimostrano la resilienza e la vitalità dell’economia.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-
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