ROMA (ITALPRESS) – Si svolge il 28 maggio, con inizio alle ore 18 a Roma nella sede di Nativa s.r.l. Società Benefit (Via degli Ausoni 1), il primo incontro dell’edizione 2026 di “Conversazioni sul Denaro”, il programma di educazione finanziaria offerto gratuitamente dalla Banking Academy di UniCredit.Conversazioni sul denaro è il programma gratuito di educazione finanziaria, realizzato dalla Banking Academy – ESG Italy di UniCredit, per imparare a gestire il denaro, capire le tematiche finanziarie, assicurative e previdenziali con uno sguardo sempre attento all’impatto che dinamiche sociali e culturali e preconcetti di genere hanno sulle scelte economico finanziarie che facciamo.Il tema dell’incontro sarà “Ho un progetto nel cassetto, ma pochi risparmi da parte. Potrò realizzarlo?” Spoiler: sì, ma con la giusta pianificazione!”. L’incontro sarà moderato da Clara Morelli di Chora & Will Media e coinvolgerà manager della Banca e professioniste specializzate in psicologia economica e dei consumi. Saranno approfonditi, in modo semplice e pratico, i temi del come iniziare ad investire e il ruolo delle emozioni e dei condizionamenti culturali nel modificare o sabotare le nostre decisioni economiche. Saranno analizzate anche alcune forme di violenza economica con il supporto delle professioniste di Fondazione Libellula presenti all’incontro.“In UniCredit crediamo che l’educazione finanziaria possa fare la differenza nella vita delle persone, soprattutto le più vulnerabili, contribuendo allo sviluppo sostenibile delle comunità e a una maggiore inclusione sociale. Con questo percorso vogliamo rafforzare autonomia e fiducia, aiutando le persone a sviluppare competenze finanziarie che favoriscano una relazione più consapevole con il denaro. Un impegno che sentiamo ancora più urgente per le donne, che ancora oggi affrontano divari rilevanti: contrastare stereotipi e pregiudizi è essenziale per promuovere una società più equa e inclusiva”, afferma Annalisa Areni, Head of Clients Strategies di UniCredit.La tappa di Roma è la prima di un percorso che proseguirà nel corso dell’anno con incontri a Trento (24 giugno), Bari (6 ottobre) e un ultimo online (25 novembre).

– Foto ufficio stampa UniCredit –

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