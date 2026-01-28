ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – “La nostra intenzione è evitare i play-off, siamo all’ultima partita e siamo dentro alle prime 8, ma l’ultima giornata è sempre quella più insidiosa, perchè si arriva tutti con un pò di acciacchi, con giocatori indisponibili ed è inutile negare che in questo momento della stagione il campionato diventa un pò più prioritario rispetto all’Europa”. Così il tecnico dellaGian Pieroai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell’ultima gara della prima fase di Europa League in programma domani ad Atene, in casa del Panathinaikos. Tante assenze ma un giocatore importante che sta tornando in gruppo. “Sì, Angelino ha avuto un’ottima ripresa in questi ultimi 10 giorni, tutti i suoi valori sono in crescita e speriamo che possa aver superato le sue difficoltà e tornare al più presto il giocatore di prima”, dice Gasperini che deve fare i conti con un’infermeria piena. “Siamo numericamente pochi, abbiamo tanti esterni, pochi attaccanti, ma cercheremo di fare il massimo, la partita lo merita ed evitare il turno dei play-off sarebbe meglio”.

Non si aspetta molto da questa sessione della campagna trasferimenti, consapevole che non è facile chiudere operazioni. “Il mercato di gennaio è sempre imprevidibile, figuriamoci gli ultimi giorni, arrivati a questo punto prima si chiude e meglio è”, dice Gasperini, soddisfatto della sua Roma. “Dall’inizio cerchiamo di fare il massimo e di stare dentro tutte le competizioni, per noi ogni partita è stata un’occasione di crescita, questa squadra sul piano del gioco ha sempre fatto bene, la prestazione contro il Milan ci ha soddisfatto così come le ultime. A inizio gennaio, nel momento di difficoltà con le emergenze in diversi reparti, c’è stata un’ulteriore accelerata da parte di tutto il gruppo che è stato capace di fare risultati molto importanti che ci hanno portato di nuovo in alto in classifica. Cerchiamo di ottenere il massimo in ogni gara ed è chiaro che la consapevolezza di questo gruppo è molto più alta rispetto a qualche settimana fa”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).