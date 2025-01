ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha approvato con 174 voti a favore, 92 contrari e 5 astenuti il disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati.Si tratta del primo dei 4 passaggi parlamentari (due alla Camera e due al Senato) necessari per il via libera definitivo al provvedimento.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).