ROMA (ITALPRESS) – Il grande sogno è già svanito: alla fine è prevalsa la voglia di stare con la propria famiglia. Non sarà Pep Guardiola il prossimo ct dell’Italia. Secondo quanto apprende l’Agenzia Italpress, il tecnico catalano – per quanto lusingato dalla proposta fatta dalla Federcalcio attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo – ha declinato l’offerta di guidare la Nazionale. Lo scorso weekend i due nuovi dirigenti della Figc si erano recati a Barcellona per incontrare Guardiola e provare a convincerlo mettendo sul piatto il progetto di rilancio del calcio italiano. Una trattativa tenuta in gran segreto e poi confermata dai vertici della stessa Figc, da Giovanni Malagò (“Non è detto che questa cosa vada in porto ma credo comunque che sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo e caldo”) allo stesso Maldini, che ieri in Lega aveva fatto il punto sulla situazione: “Non possiamo dare notizie su quello che sta succedendo, avete individuato quello che potrebbe essere uno dei nostri obiettivi, non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Ancelotti prima di parlare con Pep Guardiola, ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, ma bisogna verificare la disponibilità generale”. Alla fine, però, hanno prevalso le ragioni per cui Guardiola aveva scelto nei mesi scorsi di lasciare il Manchester City nonostante avesse ancora un anno di contratto, ovvero staccare la spina per un pò e dedicarsi alla famiglia. “Voglio vedere molto di più i miei figli, mio padre ha 95 anni ed è ancora qui – aveva raccontato non più tardi di una settimana fa – E io non sono più giovane, sono già arrivato a 56 anni e la prospettiva cambia un pò. Ora provo magari a godermi altre cose che non ho mai fatto e che voglio fare. Amo il mio lavoro ma c’è un momento in cui senti di doverti prendere una pausa”. A questo punto tornano in gioco per guidare l’Italia i nomi circolati nelle scorse settimane, da Andrea Pirlo a Roberto Mancini, passando per Antonio Conte.

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