BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Leggerezza sì, ma non superficialità. A dettare la linea èe sperare ancora nel passaggio diretto agli ottavi. “Il sogno è ancora lì, c’è, nonostante sia piccolo – ha dichiarato il tecnico nerazzurro –. Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo cercare la vittoria, non bisogna avere cali di concentrazione, abbiamo provato sulla nostra pelle che la Champions, appena cali, la puoi pagare cara. Siamo consapevoli che domani affronteremo una squadra con dei valori, vogliamo fare la nostra prestazione”.

L’allenatore dei bergamaschi è poi tornato su quelli che sono stati i cali nelle ultime giornate contro Pisa e Athletic Bilbao, cancellati dalla convincente vittoria casalinga col Parma: “Ho cercato di capire i vari cali, tante cose possono essere delle coincidenze, ma non possiamo non mettere in campo lo spirito e l’atteggiamento, probabilmente appena sentiamo che le cose sembrano fatte abbassiamo la guardia, ma quando succede diventiamo vulnerabili. Ho chiesto alla squadra di non dare mai nulla per scontato. Se facciamo quello step in più in alcuni momenti della partita facciamo un bel salto“.

Per quanto riguarda la formazione, Palladino non si è voluto sbilanciare: “Cerco sempre di mettere in campo quella migliore, ho la fortuna di avere una grande rosa, chiunque io metta in campo riesce ad esprimersi al 100%, non faccio turnover, penso a domani. Vogliamo dare continuità alla prestazioni, dobbiamo continuare così, poi penseremo alla gara contro il Como. Domani non ci devono essere cali. Loro sono una buona squadra – ha aggiunto -, con delle individualità, li abbiamo studiati, anche se abbiamo avuto pochi giorni per prepararla. Possono mettere in difficoltà tutti, lo hanno fatto già contro il Bayern Monaco. In casa sono temibili, per loro è l’ultima partita davanti al proprio pubblico, proveranno a vincerla, possono ancora qualificarsi”.



In conferenza è intervenuto anche Nikola Krstovic, autore finora di 8 gol in 12 partite (una rete in Champions League contro i baschi): “All’inizio ho avuto difficoltà, ma ora sto meglio, tutti mi stanno dando fiducia. Per noi domani sarà una partita dura, daremo tutto, poi vedremo la classifica dopo la partita, speriamo di rientrare nelle prime otto”.

Palladino ha scelto di alternare i due centravanti ed entrambi stanno dando grandi risposte. L’ex Lecce parla del rapporto che ha con il compagno. “Per me e Scamacca non è importante chi gioca, l’ho sempre detto. C’è fiducia reciproca tra diu noi, nell’ultima partita abbiamo fatto due gol, uno a testa, il mister è felice. Non cambia nulla se uno gioca 60 minuti e l’altro 30″.

