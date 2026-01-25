NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cinque partite della regular-seasonnella notte italiana a cavallo tra sabato e domenica. I Miami Heat di Simonedominano in casa di Utah, Boston si arrende a Chicago e New York passa a Philadelphia. Successi esterni per Lakers e Cavs. Miami ne fa quasi 150 a Salt Lake City. 147-116 per gli Heat, che schiantano Utah e ripartono alla grande dopo il ko con Portland. Top scorer Bam Adebayo con 26 punti e 15 rimbalzi. Prosegue l’ottimo momento di Simone Fontecchio: la trentenne ala pescarese, cresciuto nella Virtus Bologna, chiude con 14 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 24 minuti in campo. Sponda Jazz, da registrare la tripla doppia di Jusuf Nurkic (17+10+12).

Vittoria in trasferta per i Lakers, che battono 116-110 Dallas. Luka Doncic sfiora la tripla doppia e mette a referto, 33 punti, 8 rimbalzi e 11 assist. LeBron James e Rui Hachimura aggiungono 17 punti a testa e i californiani vincono la terza delle ultime quattro. Per i Mavs 16 punti, 7 rimbalzi e 6 assist per il rookie Cooper Flagg. Boston si arrende a Chicago 114-111. A deciderla è il buzzer beater di Kevin Huerter (12 punti), che a un secondo dalla fine mette dentro la tripla del +3 Bulls. Non bastano ai Celtics i 33 punti con 8 assist di Jaylen Brown per evitare il ko esterno. Cleveland corsara ad Orlando. 119-105 per Donovan Mitchell (36 punti e 9 assist) e compagni, che confermano l’ottimo stato di salute con il quinto successo nelle ultime sei uscite. New York la spunta in casa di Philadelphia 112-109. 31 punti per Jalen Brunson e 23 per OG Anunoby, mentre i 76ers non approfittano dei 38 punti con 11 rimbalzi di Joel Embiid.

