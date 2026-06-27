GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) – La Spagna piega 1-0 l’Uruguay e si prende il primo posto del girone H ai Mondiali 2026. Match poco spettacolare e con tanta tensione a Guadalajara, con le Furie Rosse che approfittano di uno sciagurato Muslera per terminare in vetta al raggruppamento. Il match winner è Baena (42′) che sblocca l’incontro sfruttando una papera dell’ex portiere di Lazio e Galatasaray, poi sostituito all’intervallo da Bielsa. Spagna che accede ai sedicesimi e affronterà (2 luglio, ore 21) una tra Austria e Algeria. Va clamorosamente a casa l’Uruguay, terzo nel girone con due punti, in favore del Capo Verde, che centra una storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Copione del match subito chiaro: Spagna in controllo e Uruguay attendista. Ritmi molto bassi, con pochi squilli fino al cooling break. Dopo la pausa la Celeste rientra meglio in campo e schiaccia la Spagna nella propria metà campo, ma senza impegnare Simon. Alla prima vera occasione del match è la Nazionale di De la Fuente ad andare avanti: un cross rasoterra di Llorente pesca in area Baena. La conclusione del laterale dell’Atletico Madrid non sembra irresistibile, ma l’ennesima papera del Mondiale di Muslera regala l’1-0 al 42′ alle Furie Rosse.

Si rientra in campo dagli spogliatoi con Bielsa che sceglie di sostituire Muslera e mandare dentro Rochet. L’Uruguay è obbligato ad attaccare, ma la Spagna si difende con ordine e crea scompiglio con Yamal in contropiede. La Celeste prova a creare, ma non impegna mai in maniera concreta Simon. Nell’assedio finale la Spagna regge e chiude al primo posto nel girone H, mentre l’Uruguay – con tanto nervosismo negli ultimi minuti – abbandona clamorosamente la manifestazione.

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