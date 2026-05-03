ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si celebra la giornata mondiale della

libertà di stampa, patrocinata dall’Unesco, Purtroppo questo

diritto è spesso violato in modo a volte flagrante a volte

nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime

delle guerre e della violenza”. Così Papa Leone XIV dopo la

preghiera del Regina Caeli in piazza San Pietro.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-