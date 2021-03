ROMA (ITALPRESS) – “Questo nostro incontro dimostra che il terrorismo e la morte non hanno mai l’ultima parola. L’ultima parola appartiene a Dio e al suo figlio vincitore del peccato e della morte. Anche in mezzo alle devastazioni del terrorismo e della guerra, possiamo vedere, con gli occhi della fede, il trionfo della vita sulla morte”. Lo ha detto Papa Francesco dalla chiesa dell’Immacolata Concezione di Qaraqosh, in Iraq, che l’Isis aveva devastato negli anni passati, nel suo discorso alla comunità cristiana, poco prima della recita dell’Angelus.

