BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Tutte le 20 commissioni permanenti e le quattro sottocommissioni del Parlamento Europeo hanno tenuto le loro riunioni costitutive per eleggere il loro presidente e i loro vicepresidenti. Gli eurodeputati italiani eletti negli uffici di presidenza sono 14. Non tutti i vicepresidenti sono stati nominati oggi, con alcune commissioni che completeranno l’elezione dei propri uffici di presidenza prossimamente.L’ufficio di presidenza di una commissione (il presidente e un massimo di quattro vicepresidenti) è eletto per un mandato di due anni e mezzo. Le commissioni si occupano delle proposte legislative, nominano squadre negoziali per condurre colloqui con i ministri dell’UE, adottano relazioni, organizzano audizioni e controllano altri organi e istituzioni dell’UE.Ecco il dettaglio degli italiani negli uffici di presidenza.Commissione per gli affari esteri: Terzo vicepresidente Alberico Gambino (ECR). Sottocommissione per la sicurezza e la difesa: Terzo vicepresidente Alberico Gambino (ECR, IT). Commissione per i bilanci: secondo vicepresidente Giuseppe Lupo (S&D). Commissione per il controllo dei bilanci: Primo vicepresidente Caterina Chinnici (PPE); Sottocommissione per le questioni fiscali: Presidente Pasquale Tridico (The Left); Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: Presidente Antonio Decaro (S&D), Secondo vicepresidente Pietro Fiocchi (ECR); Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia: Secondo vicepresidente Elena Donazzan (ECR), Terzo vicepresidente Giorgio Gori (S&D); Commissione per i trasporti e il turismo: Quarto vicepresidente Matteo Ricci (S&D). Commissione per lo sviluppo regionale: Terzo vicepresidente Francesco Ventola (ECR). Commissione per la pesca: Secondo vicepresidente Giuseppe Milazzo (ECR). Commissione giuridica: Secondo vicepresidente Mario Mantovani (ECR). Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: Terzo vicepresidente Alessandro Zan (S&D). Commissione per le petizioni: Quarto vicepresidente Cristina Guarda (Verdi/ALE).

