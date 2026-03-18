ROMA (ITALPRESS) – “Sarà una partita diversa da quella del campionato ma piùsei dentro una manifestazione nella quale puoi continuare ad andare avanti oppure uscire, quindi in questo senso è più importante di una partita di campionato”. Lo ha detto ilin conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli

“Abbiamo la coscienza a posto: l’impegno della squadra è totale e questo ci garantisce serenità – ha aggiungo il tecnico giallorosso sulla recente crisi di risultati -. Tutti vogliamo ottenere il massimo, ma quello che sta facendo la squadra è straordinario. L’ho detto anche ai giocatori, non per indorare la pillola, ma perchè credo davvero che questo gruppo, dall’inizio della stagione, stia dimostrando grande serietà, volontà e applicazione, cercando di fare il massimo”.

Da monitorare le condizioni di Mancini, Kone e Celik che si sono allenati a parte nella giornata di ieri: “Li valutiamo oggi con l’ultimo allenamento. Quello che sta peggio è Kone”.

In conferenza stampa anche Wesley. “Teniamo tutti a questo obiettivo. E’ sempre stato il mio obiettivo giocare in Europa, nelle competizioni europee. So che le carriere si costruiscono intorno a questi trofei. Sono impegni che richiedono il 100% della concentrazione, sono partite da dentro o fuori. Dobbiamo farci trovare assolutamente pronti, è una partita importantissima per noi e per tutto l’ambiente”.

All’andata bello il duello con Bernardeschi. “Si tratta di un calciatore molto forte, con delle caratteristiche importanti. E’ stato un duello molto bello ma nella pressione e nelle scalate che facciamo noi è il centrale che esce sull’esterno. Non so se è il migliore, perchè abbiamo affrontato tanti grandi calciatori in quel ruolo come Conceicao, ma certamente è molto pericoloso e dobbiamo essere pronti a sfidarlo”, ha concluso l’argomento Europa League il brasiliano, protagonista di una settimana molto intensa con l’espulsione nel match contro il Como. “Non ho commesso fallo su Diao, sapevo di essere ammonito e non volevo danneggiare la squadra. Stavo correndo di lato, ho appoggiato un braccio sull’avversario perchè mi stava cadendo addosso. E’ un episodio grave, decisivo e inaccettabile”, le sue parole.

Molto diretto anche Gian Piero Gasperini. “La spiegazione dell’Aia sull’espulsione di Wesley? Rivedendo le immagini, a volte quando ti senti preso in giro devi anche fare un pò la faccia da scemo. E così non mettiamo in difficoltà nessuno”.



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