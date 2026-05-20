PALERMO (ITALPRESS) – Su delega della Dda di Palermo, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo nei confronti di 26 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo e con differenti profili, di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti: in un caso viene contesta anche l’aggravante del metodo mafiso. Gli arresti sono il risultato delle indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Palermo e dai Ros dei carabinieri, sotto il coordinamento della Dda palermitana. Per ciò che concerne la polizia, l’indagine ha consentito di svelare l’esistenza di due organizzazioni criminali dedite all’importazione, attraverso fornitori calabresi e campani, ed allo smercio di ingenti quantitativi di droghe pesanti e leggere. Le indagini dei Ros, invece, hanno messo in luce l’esistenza di un’associazione stabilmente organizzata, dedita a illeciti traffici di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, con canali di approvvigionamento rappresentati da un soggetto albanese operante nella zona di Roma, e da un fornitore calabrese.

– Foto ufficio stampa Polizia –

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