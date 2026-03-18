FIRENZE (ITALPRESS) –per alimentare le proprie speranze europee, ma anche per dare nuova linfa al buon momento in campionato. Questo chiede il tecnico violaalla sua Fiorentina alla vigilia della sfida che metterà di fronte domani sera la squadra gigliata ai polacchi del Rakow, forte del 2-1 dell’andata ottenuto sette giorni fa.sappiamo che incontriamo una squadra tignosa, che sa difendere bene, che sa attaccare bene gli spazi anche in campo aperto. Dobbiamo essere attenti e concentrati perchè quel piccolo vantaggio che abbiamo preso all’andata serve a poco”, ha esordito Vanoli. Che poi ha aggiunto: “Anche quando eravamo in un momento difficile di classifica ho sempre detto di guardare partita dopo partita, e che questa era una competizione a cui i ragazzi tenevano.Oggi affrontiamo questa gara con un morale diverso rispetto ad altre situazioni, ma questo fa parte dell’arco di una stagione, e vale anche per la Fiorentina. Dobbiamo essere solo bravi a guardare partita dopo partita, e alla gara di domani”.

I gigliati arrivano da un successo in campionato comunque molto importante in chiave salvezza contro la Cremonese. “Abbiamo una partita ed una qualificazione domani difficile, intensa, contro un’avversaria che già all’andata in più di un’occasione ci ha dato fastidio, dobbiamo essere bravi a recuperare le energie mentali perchè questa gara viene solo a 48 ore dall’ultima partita. Penso però che il risultato di Cremona aiuti a recuperare prima. Non guardo più avanti della partita di domani perchè a noi interessa quella. Abbiamo sempre detto che la Conference è una competizione a cui noi teniamo, la dobbiamo rispettare, e cercheremo di fare il massimo per passare il turno. Sulle scelte – ha concluso Vanoli – cercheremo di mettere in campo la migliore formazione possibile per andare avanti”.

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