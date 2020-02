Un giovane di Alcamo è stato accoltellato, sabato sera, in pieno centro storico, in via della Fortuna nei pressi di Piazza della Repubblica, durante i festeggiamenti della prima notte di carnevale.

Il giovane M.B. di 35 anni, fortunatamente ha riportato una ferita superficiale sul collo, anche se poteva avere conseguenze ben più gravi.

Sono intervenuti i carabinieri e il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Alcamo, dove gli è stata riscontrata una ferita lacero sotto la mandibola sinistra e applicati i punti di sutura. La prognosi di 7 giorni.

Indagini in corso da parte dei militari per accertare le cause del ferimento.

(Foto Alcamo Notizie)