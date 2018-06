Anche oggi non si vola da e per Pantelleria. Lo scalo è chiuso per nebbia. La situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro, ma al momento la partenza dei voli è stata rimandata e alla fine cancellata.

Ormai è il terzo giorno che dall’isola non parte o arriva un aereo. I voli della Mistral Air, la compagnia che collega lo scalo sono stati cancellati da Palermo e Trapani.

“Ci sono ancora problemi legati alla nebbia e al maltempo – dicono dalla società – i collegamenti sono ancora sospesi”.