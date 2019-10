La nave Msc Luna sbarcherà 120 containers

Si intensifica il traffico container nel porto di Trapani, il gruppo armatoriale MSC ha annunciato l’attivazione di scali nel porto siciliano con un servizio marittimo feeder. Con l’approdo domani della nave “Msc Luna”, proveniente dal porto libico di Al-Khoms, che sbarcherà 120 containers, avranno inizio i servizi internazionali regolari di linea dedicati al traffico containers da e per il porto di Trapani che sarà collegato, con un servizio scarico da una nave e ricarico su un’altra più piccola al porto di transhipment di Gioia Tauro e a diversi porti del Nordafrica.

Trapani entrerà così a far parte dell’importante network internazionale di trasporto marittimo della MSC, la seconda compagnia al mondo per importanza di traffico, permettendo a tutti gli operatori import-export della Sicilia occidentale di usufruire degli efficienti e affidabili servizi offerti dalla compagnia di navigazione ginevrina.

Trapani e il suo porto potranno così crescere ulteriormente in termini di traffico e visibilità. “Un successo reso possibile – come riconoscono l’AdSP e la stessa MSC -, dall’esperienza, l’attrezzatura e gli efficienti servizi di sbarco, imbarco e movimentazione merce del terminal operator Riccardo Sanges & C., protagonista di questa nuova iniziativa industriale e commerciale”.