E’ successo nel Trapanese nella tarda serata di ieri

Volo di 30 metri per un ragazzo che adesso lotta tra la vita e la morte. E’ accaduto ieri ad Alcamo, nel Trapanese. Secondo le prime frammentarie notizie il giovane è precipitato dal Bastione di piazza Bagolino, una sporta di “balcone” che si affaccia sulla sottostante villa di proprietà comunale che cade a strapiombo. Il giovane di 19 anni è in gravissime condizioni. Ha diverse lesioni interne dopo essere precipitato su alcuni massi.

Ricostruzione poco chiara

Secondo quanto emerso sino a questo momento il 19enne ieri sera si trovava al bastione in compagnia di una comitiva di coetanei. Quest’area infatti è luogo spesso di ritrovo specie nel periodo estivo per molti giovani. Poco prima delle 23 è accaduta la tragedia. Il ragazzo è finito giù facendo un volo di una trentina di metri prima di toccare il suolo, ed esattamente alcune pietre di grandi dimensioni. Sarebbero stati gli stessi amici che erano con lui ad aver lanciato l’allarme.

I soccorsi immediati

Sul posto è stato immediato l’intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e di alcune pattuglia i carabinieri e polizia. Sono stati i pompieri e gli operatori sanitari ad aver recuperato il ragazzo che è stato imbracato nella barella e riportato in strada per poter essere trasferito all’ospedale. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi, tanto che è stato necessario il trasferimento all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove è ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini

Ad avere aperto un fascicolo d’indagine sull’episodio sono stati i carabinieri che anzitutto vogliono capire come sia stato possibile che il giovane sia finito giù. Ancora da chiarire se è stato un gesto volontario da parte del ragazzo o se sia capitato qualcosa di accidentale. I militari dell’arma da ieri sera stanno sentendo diverse persone, sia gli amici che erano con il ragazzo che i suoi familiari. Si sta tentando di ricostruire ogni singolo momento di quegli ultimi istanti prima che il 19enne finisse giù.