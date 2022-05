è in ospedale

Lotta tra la vita e la morte una donna di 55 anni, siracusana, che ha ingerito detersivi ed altri prodotti per la pulizia della casa. Un tentato suicidio avvenuto nella serata di ieri in una comunità terapeutica dove la vittima è ospite.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri che hanno in mano le indagini, la 55enne sarebbe riuscita, in qualche modo, ad impossessarsi di quei flaconi per poi ingerire il contenuto. Si è immediatamente sentito male, è stata soccorsa e poi trasferita in ospedale, a Siracusa, ma le sue condizioni appaiono molto critiche: quel mix le avrebbe causato delle lesioni piuttosto gravi.