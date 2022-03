Ancora lavori ad Alcamo per rimettere in sesto le condotte

Nuova tranche di interventi alle malconce reti idriche e fognarie di Alcamo. In questi giorni sono partiti altri lavori, per un ammontare di circa 80 mila euro, che serviranno a riparare perdite alle condotte più obsolete. Cantieri che sono stati aperti prevalentemente nella zona a monte della via Maria Santissima del Riposo e che proseguiranno nei prossimi giorni in altre aree cittadine.

L’assessore: “Si prosegue senza sosta”

“Continuano senza sosta – afferma l’assessore ai Serviti idrici, Vito Lombardo – le riparazioni idriche e fognarie. Una squadra per le riparazioni idriche sta intervenendo in via Ignazio Barbuscia e poi in via Monte Grappa, via Francesco Ferruccio, via Maria Riposo, via Centonce, via Don Rizzo, via Monsignor Tommaso Papa e a seguire altre programmate che vi comunicheremo. Una seconda squadra si occupa delle riparazioni alla rete fognaria e sta lavorando in via Alfieri per poi passare in via Salvo D’Acquisto, via Giovanni Verga, via Fratelli Sant’Anna, via Stefano Polizzi, via Plutarco, via tenente Federico Bianchi e successivamente altre vie che comunicheremo”.

L’accordo quadro

Questa ulteriore tranche di interventi fa parte di un più ampio intervento programmato dal Comune dallo scorso anno per un ammontare che sfiora il milione di euro. Da tempo ci si affida ai cosiddetti “accordo quadro” che permettono al Comune di intervenire con un’unica ditta di riferimento sulla base di esigenze del momento, senza un pre-ordinato elenco di interventi. Questo permette di evitare il frazionamento dell’appalto e di allungare i tempi e i costi.

Le condizioni critiche delle reti

Le reti idriche e fognarie ad Alcamo da tempo sono sotto stretta osservazione del Comune perché sono obsolete e malandate. Un anno fa la giunta guidata dal sindaco Domenico Surdi approvò un progetto che prevedeva interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica delle vie Porta Palermo, Per Pietra Longa, Machiavelli, Calandrino, Pilo, Baviera e contrada Crocicchia, oltre che lavori di realizzazione di un nuovo tratto di rete ad estensione del sistema fognario delle acque nere di via Kennedy. Appalto che venne affidato per un investimento di 250 mila euro all’impresa Cogipa srl. Interessate parti delle reti idriche esistenti e della rete fognaria di due differenti zone del centro urbano.