Evidenziate gravi carenze d’organico e difficoltà operative

Gravi carenze d’organico all’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo. Questo è stato ribadito ieri sera al consiglio comunale aperto straordinario convocato nella sala del cine Marconi di Alcamo dove si è registrata una scarsa affluenza di pubblico. Il dibattito è stato a tratti anche molto acceso, con i componenti del comitato “Alcamo 32” ad accusare i vertici dell’Asp di Trapani di voler far di tutto per chiudere il nosocomio. Accuse durissime tanto che è stato invocato di inviare il verbale della seduta alla Procura di Trapani.

Le attuali carenze

Ad essere stato anzitutto ribadito che all’ospedale si registrano da tempo delle forti carenze di organico. Si parla anzitutto dei reparti di Cardiologia e Urologia, ma anche del pronto soccorso dove allo stato attuale ci sarebbero soltanto 4 medici in turnazione. Troppo pochi per poter rispondere ad un’utenza così ampia che fa riferimento anche a parte delle comunità vicine del palermitano, come Trappeto e Balestrate.

La mozione e le accuse

Dieci consiglieri comunali di Alcamo hanno sottoscritto una mozione in cui accusano il sindaco Domenico Surdi di no aver preso alcuna forte posizione in merito alla sanità locale a difesa dell’ospedale. Con la mozione si chiede al primo cittadino di intervenire chiedendo all’Asp degli interventi, e qualora non arrivassero ad adire le vie legali per impugnare l’atto aziendale, ed infine impegnare l’intera assise a formulare una lettera aperta al presidente della Repubblica per far presente l’attuale situazione di disagio. I rappresentanti del comitato civico “Alcamo 32” hanno addirittura attaccato i vertici dell’azienda sanitaria sostenendo di essere loro anzitutto gli artefici di questa carenza di personale, accusandoli di dirottare il personale verso altri ospedali o addirittura di persuadere i medici a non accettare la destinazione di Alcamo.

Le altre proposte

C’è anche chi ha proposto di istituire una commissione intercomunale tra i municipi di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi per monitorare da vicino la situazione della sanità pubblica alcamese. I sindaci di Alcamo e Castellammare, Domenico Surdi e Nicola Rizzo, hanno evidenziato di aver avuto rassicurazioni dall’Asp dell’avvio delle procedure per il reclutamento del personale medico da inviare all’ospedale alcamese. Il sindaco di Calatafimi, Francesco Gruppuso, ha invece garantito che non farà mancare la sua determinazione nelle sedi opportune.