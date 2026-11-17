“Nigeriano, 35 anni, affetto da patologie psichiatriche, ieri sera si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella al piano terra del reparto Mediterraneo della Casa Circondariale di Trapani. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso della Polizia penitenziaria e dei sanitari. Sale così a 66 la tragica conta dei reclusi che dall’inizio dell’anno si sono suicidati il secondo a Trapani in sole due settimane. A questi bisogna aggiungere 4 operatori che parimenti si sono tolti la vita nel 2026. Il reparto Mediterraneo, peraltro, è quello che è stato interessato da pesanti disordini il 30 ottobre scorso e versa in pessime condizioni strutturali, di salubrità, d’igiene e di sicurezza, tanto che lo scorso 9 novembre, dopo un sopralluogo documentato con riprese fotografiche, il Responsabile della UIL FP Polizia Penitenziaria della Sicilia, Gioacchino Veneziano, ha indirizzato una nota ai vertici del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sollecitandone, per l’ennesima volta, l’immediata ristrutturazione”.

Lo dichiara Gennarino De Fazio, Responsabile della UIL FP Polizia Penitenziaria.

“A Trapani 586 detenuti sono allocati in 480 posti (122% di sovraffollamento) e vengono gestiti da soli 260 appartenenti alla Polizia penitenziaria, quando ne necessiterebbero almeno 417 (-38%), ivi compresi coloro (oltre 20) che si occupano di servizi di tutela e scorta alle autorità. Del resto, a livello nazionale, con 66.253 ristretti e 46.450 posti disponibili, il sovraffollamento medio ha raggiunto quota 142,6%, con punte che superano il 200%, in un contesto ormai drammatico come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 204/2026, mentre al fabbisogno della Polizia penitenziaria mancano più di 20mila unità”, aggiunge l’esponente della UIL FP Polizia Penitenziaria.

“Noi lo ribadiamo, servono urgentissime e tangibili misure deflattive della densità detentiva, per adeguare concretamente gli organici della Polizia penitenziaria, ammodernare e manutenere le strutture, al di là di ogni fantomatico piano carceri, assicurare l’assistenza sanitaria e avviare riforme di sistema. È già troppo tardi”, conclude De Fazio.

Sappe chiudere il reparto Mediterraneo

Un’evasione, una rivolta e tre detenuti deceduti nell’arco di appena quindici giorni, due dei quali per impiccagione. È il drammatico bilancio di quanto accaduto nella Casa Circondariale di Trapani, dove la situazione ha ormai raggiunto livelli di estrema criticità. L’ultimo decesso si è verificato nella serata di ieri e ha riguardato un giovane detenuto di nazionalità nigeriana, che si trovava da solo al piano terra del reparto Mediterraneo.

A denunciare la gravità della situazione è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, che torna a chiedere interventi immediati e risolutivi, a tutela della vita dei detenuti e dell’incolumità del personale di Polizia Penitenziaria.

“Quanto sta accadendo a Trapani è inaccettabile e impone risposte immediate. Non siamo di fronte a episodi scollegati, ma a una successione di eventi gravissimi che evidenzia una situazione gestionale e strutturale che non può più essere affrontata con sopralluoghi, promesse e interventi tampone”, dichiara Donato Capece, segretario generale del SAPPE.

“La visita ispettiva del Provveditore regionale ha consentito di constatare direttamente le condizioni strutturali e igienico-sanitarie del reparto Mediterraneo. Adesso, però, occorrono decisioni. Chiediamo la chiusura immediata del reparto, fino al ripristino di condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità adeguate. La sicurezza penitenziaria non può essere affidata al caso e la tutela della vita non può rimanere soltanto un principio declamato». Il SAPPE richiama anche le pesantissime condizioni operative in cui lavora il personale, costretto a fronteggiare una cronica carenza di organico, turni che frequentemente superano le otto ore e difficoltà organizzative che incidono sul benessere psicofisico degli operatori e sulla sicurezza complessiva dell’istituto. Particolarmente preoccupante è, inoltre, l’assenza del medico di turno in alcune fasce orarie, con le conseguenti difficoltà nella gestione delle emergenze sanitarie.

Sulla vicenda interviene Calogero Navarra, segretario nazionale SAPPE per la Sicilia, che sottolinea come «la Polizia Penitenziaria continui a garantire, con professionalità, senso del dovere e straordinario spirito di sacrificio, il funzionamento di un sistema sempre più gravato da criticità strutturali e organizzative. Non è possibile pretendere che siano sempre e soltanto gli uomini e le donne del Corpo a compensare le carenze dell’Amministrazione. Servono organici adeguati, assistenza sanitaria continuativa e condizioni di lavoro rispettose della dignità e della sicurezza del personale».

Gaspare D’Aguanno, segretario provinciale SAPPE di Trapani, esprime il proprio «grande apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria, che anche in una situazione estremamente difficile continuano a operare con professionalità, equilibrio e responsabilità. Ma all’apprezzamento si accompagna una fortissima preoccupazione per la frequenza e la gravità degli eventi critici che si verificano ormai quotidianamente nelle carceri. Evasioni, rivolte, aggressioni, introduzione di droga e telefoni, atti di autolesionismo e suicidi sono fenomeni che richiedono una risposta concreta e strutturata. Non possiamo continuare a chiedere agli operatori di fronteggiare situazioni sempre più complesse senza fornire loro gli strumenti necessari». D’Aguanno sollecita, pertanto, un deciso cambio di passo da parte dell’Amministrazione: “È indispensabile mettere il personale nelle condizioni di operare efficacemente, attraverso adeguati percorsi formativi, aggiornamento professionale costante e strumenti tecnologici moderni, capaci di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e criminalità all’interno degli istituti penitenziari. La Polizia Penitenziaria deve poter disporre di tutti gli strumenti necessari per affrontare le nuove e sempre più sofisticate modalità con cui si manifesta la delinquenza in carcere. Non si può continuare a rincorrere le emergenze: bisogna prevenirle”.

Il SAPPE ribadisce dunque la necessità di un intervento straordinario e non più differibile: chiusura immediata del reparto Mediterraneo, ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali, potenziamento degli organici, assistenza sanitaria garantita in tutte le fasce orarie e investimenti concreti in formazione, aggiornamento e tecnologia.

“Il personale di Polizia Penitenziaria non è l’ammortizzatore delle inefficienze del sistema», conclude Capece. «Le donne e gli uomini del Corpo meritano rispetto, tutela e strumenti adeguati a svolgere il proprio delicato compito. Lo Stato deve garantire sicurezza dentro le carceri, non limitarsi a intervenire dopo le tragedie. A Trapani è arrivato il momento delle decisioni: basta parole, servono fatti. Subito”.