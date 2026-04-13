Durante i servizi di controllo intensificati in occasione della nota Processione dei Misteri, i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno portato a termine un’operazione che ha condotto all’arresto di un soggetto e al sequestro di un ingente quantitativo di droga. L’intervento è stato condotto dai militari della Compagnia di Marsala, impegnati a supporto dei colleghi del capoluogo per garantire la sicurezza durante le festività.

L’operazione della Guardia di finanza al molo di imbarco

I militari hanno individuato un uomo che si aggirava nel porto di Trapani con fare guardingo mentre si accingeva a imbarcarsi sul traghetto diretto verso l’isola di Pantelleria. Il soggetto portava con sé una comune borsa da lavoro, un dettaglio che non è bastato a distogliere l’attenzione delle Fiamme Gialle. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha mostrato un immediato e palese nervosismo, inducendo i finanzieri ad approfondire il controllo di polizia.

All’interno della borsa, abilmente occultati tra attrezzi professionali e documentazione varia, sono stati rinvenuti 1,3 chilogrammi di hashish e 225 grammi di cocaina. Di fronte all’evidenza del carico illecito, l’interessato è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sequestro del raro “White Hash” e il valore di mercato

Tra lo stupefacente sequestrato, l’attenzione degli inquirenti si è focalizzata su una variante particolare e poco comune: il cosiddetto “White Hash” o hashish bianco. Si tratta di una qualità di stupefacente estremamente ricercata, specialmente tra le fasce più giovani, per via della sua elevata purezza e della concentrazione di THC superiore alla media. Quello effettuato a Trapani rappresenta uno dei primi sequestri di questa specifica tipologia di droga eseguiti dalla Guardia di finanza sul territorio nazionale.

Le analisi preliminari suggeriscono che l’intero carico fosse destinato a rifornire le piazze di spaccio dell’isola di Pantelleria, proprio in vista dell’incremento di richieste previsto per le imminenti festività pasquali. Secondo le stime delle autorità, la vendita al dettaglio dello stupefacente avrebbe potuto fruttare guadagni illeciti superiori ai 30 mila euro, rappresentando un introito significativo per la criminalità locale.

Sicurezza e prevenzione sul territorio

L’arresto e il contestuale sequestro si inseriscono in una più ampia strategia di controllo economico del territorio messa in atto dal Comando Provinciale di Trapani. L’intensificazione dei pattugliamenti nei nodi logistici, come porti e aeroporti, rimane una priorità per prevenire la diffusione di sostanze illecite e rispondere alle istanze di sicurezza dei cittadini. La Guardia di finanza prosegue dunque la sua azione di contrasto ai traffici illeciti, confermando il proprio ruolo fondamentale nella tutela della legalità e della salute pubblica durante i periodi di massima affluenza turistica.