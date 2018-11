la modalità di pagamento denominata "pagopa"

Da oggi è attiva la nuova modalità di pagamento online del ticket denominata “pagoPa”, per le prestazioni sanitarie prenotabili direttamente tramite il “Cup on line” dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

Si tratta di un metodo sicuro e trasparente che permette qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione, e quindi i ticket per visite ed esami specialistici e per le prestazioni in intramoenia (libera professione in ospedale), scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito, di debito, paypal, ecc.

E’ possibile anche effettuare il pagamento delle prenotazioni fatte presso gli sportelli della Asp di Trapani.

“Oggi completiamo un percorso – spiega il commissario straordinario dell’Asp Giovanni Bavetta – che fin da quando mi sono insediato al vertice di questa azienda 18 mesi fa, mi sono prefisso di raggiungere. Ogni utente potrà così pagare comodamente da casa, senza recarsi fisicamente agli sportelli Cup, attraverso il computer, o anche con strumenti, come gli smartphone e i tablet, che sono ormai di uso comune. E lo potrà fare anche per un familiare, magari anziano, che può avere meno dimestichezza con la tecnologia”.

Sarà sufficiente accedere al link “CUP on line” nell’home page del sito aziendale www.asptrapani.it .